Skånsk entreprenör laddar för comeback på börsen med hjärtbolag

Ett millimeterstort implantat som förs in i hjärtat för att stänga medfödda hål och reglera trycket är kärnan i medicinteknikbolaget Occlutech. Formellt är bolaget registrerat i Schweiz, men har många av huvudkontorsfunktionerna och ett 30-tal anställda i Helsingborg. Nu siktar Occlutech på en börsnotering för att kunna växa snabbare.

Occlutech har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel som annars kan leda till exempelvis stroke eller hjärtsvikt.

Tekniken går ut på att ett millimeterstort implantat opereras in hjärtat för att täppa till ett hål mellan de båda kamrarna. Implantatet förs in via en kateter från ljumsken och upp i hjärtat och patienten slipper vara sövd under operationen.

– Vi kan dra ner implantatet till under tre millimeter, men väl i hjärtat kan det expandera upp till 40 millimeter i diameter. Metoden minskar riskerna radikalt jämfört med öppen hjärtkirurgi, säger Helsingborgsentreprenören Tor Peters, som är styrelseordförande och majoritetsägare i bolaget.

Sedan ekonomstudierna i Lund på 80-talet har han arbetat inom medicinteknikbranschen och låg bland annat bakom Helsingborgsföretaget Jomed, som blev omskrivet för sin snabba uppgång – och kraschen några år senare.

Nu planerar Tor Peters att ta in externt kapital för att finansiera expansionen av Occlutech och styrelsen överväger därför en börsnotering.

– Vi tittar på olika alternativ och diskuterar med börsen i Stockholm och lite banker i Zürich. Jag tycker Stockholm ser mycket intressant ut, eftersom där finns ett oerhört starkt kunnande inom medicinteknik och aptit hos investerare, säger Tor Peters och tillägger att han tackat nej till propåer om uppköp från amerikanska bolag som visat intresse.

Occlutechs produkter säljs redan till ett 90-tal länder och över 100.000 implantat har satts in i patienter. Bolaget omsätter omkring 30 miljoner euro, motsvarande drygt 300 miljoner kronor.

Det är höga marginaler på de sålda produkterna, kring 75 procent enligt Tor Peters. Men eftersom bolaget löpande lägger pengar på fortsatt utveckling med kliniska studier och registreringsprocesser för produkterna går verksamheten fortfarande med förlust.

– Vår bas är lönsam idag och om vi sagt att vi bara ville tjäna pengar på kort sikt hade vi kunnat öka resultatet, om vi inte hade fortsatt investera, säger han.

Nu siktar Tor Peters på att Occlutech ska ta in mellan 600 och 700 miljoner kronor i externt kapital för att finansiera en ökad satsning på den amerikanska och kinesiska marknaden de kommande fem åren. Dessutom finns ett antal utvecklingsprojekt som kräver ytterligare finansiering.

Occlutech har över 250 medarbetare, varav ett hundratal vardera vid tillverkningsanläggningarna i Istanbul i Turkiet och Jena i Tyskland.

Kontoret i Helsingborg med drygt 30 medarbetare ansvarar bland annat för den globala försäljningen till ett 80-tal länder och alla leveranser till distributörer utgår härifrån.

– Helsingborg är inte huvudkontor i formell bemärkelse, då Occlutech är organiserat under ett schweiziskt holdingbolag eftersom jag bott i Schweiz i 21 år. Men vi har en stor verksamhet i Helsingborg. Hela koncernkonsolideringen görs i Helsingborg och en del huvudkontorsfunktioner och vår finansdirektör finns där, säger Tor Peters.

Han har jobbat med Occlutech sedan 2004, men är mest känd som medgrundare av Helsingborgsföretaget Jomed, som lyckades genomföra både en rekordstor börsnotering inom medicintekniksektorn – och en lika omskriven konkurs bara några år senare, efter avslöjanden om uppblåsta försäljningssiffror.

Tor Peters har i en tidigare intervju sagt att bolaget litade för mycket på sina redovisningskonsulter. Nu utvecklar han det resonemanget:

– Vi gjorde väldigt mycket bra med Jomed, det var en fantastisk tillväxthistoria där vi gick från en medarbetare till en värdering på 22 miljarder på fem år och gjorde världens största börsnotering inom medicinteknik år 2000. Samtidigt var det också problemet, att det gick lite fort. Det gjorde att jag personligen inte hade den kontroll som jag borde ha haft på slutet, säger Tor Peters, som redan före konkursen tvingades lämna vd-posten på Jomed till följd av skandalen.

Bland de lärdomar han dragit av den kraschen finns vikten av att få in rätt personer i styrelse och ledning för att kunna bygga stabila företag.

– Se till att få in en finansdirektör som inte påverkas av tryck att leverera rätt tal och se till att få in en styrelse som kan stötta vd, säger han.

Occlutechs vd Sabine Bois har 15 års erfarenhet från medicinteknikbranschen.

Till ny ordförande inför nästa steg i bolagets expansion föreslås Marianne Dicander Alexandersson, som är ordförande för det statliga riskkapitalbolaget Saminvest och Sahlgrenska Science Park.

Finansdirektören Lars Wadell är nyrekryterad och har tidigare haft samma roll på både skånska TFS Trial Form Support och omsorgsföretaget Ambea.

