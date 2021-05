10 000 var på plats i centrum när Helsingborg slog Uppsala i Stadskampen 1999.

Nuförtiden är det ytterst sällan som folk går "man ur huse" av någon anledning. Kanske var den senaste gången det hände i Helsingborg under just Stadskampen. Programmet kördes under sex sommarsäsonger på TV4 som direktsänd fredagsunderhållning mellan 1997 och 2001 samt 2005 och blev en stor succé.

En av dem som var med i hemmalaget 1999 var Susanne Erlandsson, då firad bowlingstjärna från Helsingborg, i dag banktjänsteman. Hon minns tävlingarna som både fantastiskt roliga men också krävande.

– Man får en väldig respekt för de som deltar i den här typen av program. Det ser bara roligt och lätt ut på teve men många av de här övningarna var läskiga. Vi skulle hoppa längd ned på en studsmatta och ut i en bassäng. Det var skitläskigt, säger hon idag.

1999 och 2001 var det tävlingar i Helsingborg och besökstillströmningen till Hamntorget där tävlingsområdet byggts upp var enorm. 1999 uppskattade polisen att det var runt 10 000 helsingborgare på plats för att se spektaklet live. Järnvägsgatan och Drottninggatan fick spärras av för biltrafik eftersom alltför många fotgängare rörde sig på gator och torg och gjorde att bilarna helt enkelt inte fick plats.

Susanne Erlandsson har tävlingarna i ljust minne. Sammanhållningen i laget, som bestod av tio mer eller mindre kända Helsingborgare, var stark och än i dag pratar hon ibland med några av dem om hur det var.

Och det var som sagt betydligt tuffare och svårare i verkligheten än det nog såg ut från tevesoffan.

– Allt var ju tillfälligt uppbyggt så alla ramper och sådant vinglade lite och vattnet i bassängerna var svinkallt, säger hon.

På HD:s förstasida dagen efter syns Susanne Erlandsson hängande i en sele en bra bit upp i luften.

– Jag skulle putta ned några golfbollar från några pelare och det var läskigt att hänga i en stor kran och bara flyga fram och tillbaka, säger hon.

Men det var inte bara kändisarna som fick engagera sig för att Helsingborg skulle vinna. Också invånarna i staden där tävlingen avgjordes lockades att bidra. Dåvarande kommundirektören P-O Gunnarsson fick uppdrag som han läste upp i teve och sedan var det bara att hoppas att de skulle hörsammas.

Bland annat skulle helsingborgarna på 45 minuter få ihop 50 jultomtar i full utstyrsel, komplett med skägg och säck. Och efterhand dök det upp fler och fler tomtar i city mitt i juli.

De blev till slut så många att Helsingborg bland annat tack vare det, vände underläge till vinst mot Uppsala och jublet från publiken i centrum ekade över Öresund när sommarkvällen gick över i natt.

Till och med programledarna Sofia Wistam och Staffan Ling blev imponerade över upphämtningen och den sistnämnde tog i rejält när han beskrev bragden i direktsändning.

"Det största som hänt Helsingborg sedan staden blev svensk 1710".

Om det kan man nog tvista. Men att det var stort och mycket folk när Stadskampen kom till Helsingborg – det kan nog alla vara överens om.