Drömstart för Finland – besegrade USA

Finland har presenterat sig i ishockey-VM i Riga. Den regerande världsmästaren vann toppmatchen mot USA med 2–1. – Vi har möjligheten att gå hela vägen, säger backen Tony Sund i SVT.

Av VM-premiären att döma är det en del likheter mellan årets upplaga av det finländska VM-laget och det lag som tog hem det sensationella VM-guldet 2019. Det är ett lag utan stora stjärnor, guldhjälten Marko Anttila är lagkapten och man fortsätter att göra livet surt för guldaspirerande nationer.

I Finlands premiärmatch var det USA som fick känna på det.

Efter en mållös förstaperiod dröjde det drygt sju minuter av andra perioden innan det första finländska målet var ett faktum. 33-årige backen Atte Ohtamaa, som var med och vann guld för två år sedan, drog iväg ett slagskott som styrdes in via en amerikansk klubba och in i mål.

2–0 kom 15.41 in i perioden och även den gången fick man lite hjälp av motståndarlaget. Iiro Pakarinen lyckades peta till en retur varpå USA:s målvakt Cal Petersen olyckligt råkade sparka in pucken i eget mål.

USA lyckades dock reducera innan andra perioden var slut. Jason Robertson, en av favoriterna till priset som säsongens rookie i NHL, tog vackert emot en hård passning på volley, avancerade in i zon och sköt in pucken mellan benen på Jussi Olkinuora i Finlands mål.

Fler mål blev det inte för något av lagen och Finland vann med 2–1. En fin start för Finland som därmed tidigt har gett sig ett bra läge att sluta i toppen av grupp B. Framför allt då Kanada överraskande förlorade mot Lettland i fredags.

– Det är bara att lyfta på hatten åt hela laget. Vi spelade för varandra och det syntes, säger Tony Sund.

I grupp A gjorde Ryssland, som i VM tävlar under namnet ROC som står för Rysslands olympiska kommitté, processen kort med Storbritannien.

Ryssland satte första målet efter 5.53 och fortsatte i ett rasande tempo. Fem minuter efter ledningsmålet ledde man med hela 4–0.

Till slut vann Ryssland med 7–1 och toppar därmed gruppen, där även Sverige ingår. Ryssland vann mot Tjeckien i premiären med 4--3.