Dygnets ljusa timmar räcker inte till för att begrava Brasiliens covidoffer. På landets största begravningsplats Vila Formosa i São Paulo jobbar personalen långt in på kvällarna.

– Det tar aldrig slut, säger dödgrävaren Amilton.

Likbilens strålkastare lyser upp den mörka allén på begravningsplatsen Vila Formosa i São Paulo. Bakom den svarta likbilen kommer ett följe av ett tiotal bilar som kör till begravningsplatsens andra kulle där kvällens gravar förberetts. Före pandemin begravdes omkring fyrtio personer om dagen på den här begravningsplatsen. När pandemin drabbade som värst i början av april i år jordfästes 120 personer om dagen. För att hinna med jobbade personalen i skift.

– Vi hyrde höga byggstrålkastare som lyste upp gravarna på kvällen, säger Amilton.

Chauffören kliver ur likbilen och öppnar bakdörren. Släkt och vänner parkerar sina bilar i allén. När kistan bärs ut märks det direkt att det är ytterst älskad person som hastigt gått bort. Desperationen är större. Gråten ljudligare.

– Hon var bara 34 år, säger hennes närmsta väninna mellan hulkningarna.

Hon torkar sig under ögonen.

– Det gick så snabbt.

Maria dos Remédios arbetade som hembiträde åt en familj i São Paulo, Brasiliens största stad med 22 miljoner invånare. Pappan i familjen smittades av covid-19 och bad hembiträdet att stanna hemma. Efter några veckor ville familjen att Maria dos Remédios skulle komma tillbaka för att diska, städa och tvätta. Viruset fanns kvar i hemmet och Maria dos Remédios smittades. Hon blev sjukare än sin arbetsgivare och togs till sjukhus av sin man. Parets son på 1,5 år togs om hand av en granne.

– Vi pratade på telefon varje dag. Hon var inte så sjuk. Men sedan blev det värre och till slut intuberades hon. Dagen efter dog hon, säger hennes man Fábio Santos, 30 år gammal.

Han försöker vara stark. Vännerna håller om honom. Vad som gör sorgen dubbel för honom är att Maria dos Remédios var gravid i femte månaden. Fábio Santos förlorade inte bara sin fru utan även sitt barn.

– Det var en flicka, säger han och vänder sig bort.

Maria dos Remédios närmsta väninna ställer sig vid graven och kastar en handfull grus över graven – en brasiliansk gest för att visa att man var närvarande in i det sista.

– Farväl älskade vän, säger Sandra Ribeiro medan tårarna rinner.

Hittills har nästan 450 000 människor dött med viruset som Brasiliens president kallar en förkylning. Utöver USA är Brasilien det land som haft flest dödsoffer under pandemin. Brasilien håller också det mindre smickrande världsrekordet med 4 195 döda i covid-19 på en enda dag. I de flesta länder hade en statschef uttryckt sorg efter att så många gått bort på en dag. I stället bad Brasiliens president Jair Bolsonaro de som sörjde att ”sluta lipa”. Han har också uppmuntrat befolkningen att möta viruset med blottat bröst och menar att de män som använder munskydd är ”fjollor”. Han har marknadsfört malariamedicinen klorokin som ett botemedel mot covid-19.

Bolsonaros nedtoning av pandemins allvar har lett till att Brasiliens nationalkongress inlett en utredning. Vad utredningen hittills kommit fram till är att den försenade vaccinationskampanjen beror på Bolsonaros beslut. I maj förra året sände det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer ett erbjudande till världens femte största land om att köpa 70 miljoner doser av deras vaccin. Bolsonaro tackade nej. Pfizer hörde av sig igen i augusti förra året. Även då tackade Bolsonaro nej. Tredje gången Bolsonaro avböjde var i december förra året. Först när hans popularitetssiffror dalade i januari köpte han in vaccinet.

Utredningen visar också att Bolsonaro slösat bort en halv miljard skattekronor på att massproducera malariamedicinen klorokin. Brasilien har nu 4 miljoner klorokintabletter på lager till ingen nytta. Bolsonaro säger att han inte har något att frukta och har kallat utredningens ordförande för ”förrädare” och ”djävla luffare”.

Kongressen kritiserar också Bolsonaro för att ha startat ett onödigt handelskrig med Kina – Brasiliens största handelspartner – efter att ha påstått att coronapandemin är ett resultat av kinesisk biologisk krigsföring. Kina har svarat på uttalandet genom att försena leveransen av de aktiva substanser som Brasilien behöver för att tillverka sitt eget vaccin. Det har lett till att vaccineringskampanjen ytterligare försenats.

Brasiliens värst drabbade stad är megametroplen São Paulo. På grund av att den är en av världens mest tätbefolkade städer fick viruset en snabb spridning. I förortskommunen Santo André har borgmästaren tvingats göra om stadens idrottshall till ett fältsjukhus.

På det slipade trägolvet där ungdomar tidigare spelade volleyboll står ett hundratal sängar på rad med syrgas inkopplad i de provisoriska väggarna. Fältsjukhuset har varit på plats sedan i april förra året och räddat livet på tusentals patienter, men många har också dött här. Förra året var medelåldern bland de inlagda 65 år. Nu är den 35 år.

– I förra månaden var det kaos här, säger sjuksköterskan Roberta Faria.

Fältsjukhuset har fem avdelningar som döpts till A, B, C, D och E. I avdelning A vårdas de som är svårast sjuka och måste intuberas. I de andra salarna får patienterna syrgas i mask.

– I dag är en bra dag. Avdelning A är tom. Än så länge har ingen behövt intuberas, säger Roberta Faria.

I stället ska tre patienter skrivas ut i dag. 47-åriga Marcelo Carlos da Silva har precis fått beskedet.

– Det känns helt fantastiskt, säger han medan han byter om.

Marcelo Carlos da Silva arbetar med stora event i São Paulo och kallades in för att hjälpa till under det schweiziska livsmedelsbolaget Nestlés hundraårsjubileum i Brasilien. Det var mitt under pandemin, men Marcelo tog uppdraget eftersom många andra event ställts in. Hundratals personer samlades på Nestlés företagsfest och Marcelo Carlos da Silva blev smittad. I två veckor har han varit inlagd på fältsjukhuset.

– Vi har blivit som en familj här, säger han och tar adjö av de andra på avdelning B.

När en sjukskötare rullar ut honom från salen i rullstol applåderar de. Marcelo blir rörd och vinkar tillbaka.

– Det känns som om bli pånyttfödd.

När han kommer ut i den friska luften sträcker han upp handen mot himlen och tackar Gud för att han överlevt.

– Hädanefter ska jag bara göra bra saker, säger han.

En av läkarna på fältsjukhuset är 25-åriga Paula Protti. Hon utexaminerades förra året. Hennes första anställning blev som en av de ansvariga läkarna på fältsjukhuset.

– Det har fungerat överraskande bra. Strukturen har hållit.

Under vårt samtal börjar det pipa. En patients tillstånd har hastigt försämrats och personalen rullar in henne på avdelning A. Patienten, en kvinna i sextioårsåldern, ska intuberas. Hon slåss med armarna och skriker när fyra sjuksystrar försöker hålla fast henne för att läkaren Paula Protti ska kunna föra ned röret i svalget. Patienten är orolig. Först när en spruta fentanyl gett verkan lugnar hon sig.

– Många får ångest när de ska intuberas. De vet inte om de kommer att vakna upp igen, säger Paula Protti.

Jag undrar hur chanserna ser ut för patienten hon precis intuberat.

– Vill du att jag ska vara ärlig? Chanserna är inte jättestora.

Fakta Pandemin i Brasilien • Trots att Bolsonaros hantering av pandemin väckt mycket kritik har han fortfarande ett starkt stöd av 24 procent av befolkningen. De tycker att han gjort rätt i att prioritera ekonomin och inte införa nedstängningar. Nästa år är det presidentval i Brasilien och Bolsonaro kämpar för att bli omvald. • Hittills har 25 procent av befolkningen fått sin första vaccindos. 12 procent har fått sin andra. Brasilien har 212 miljoner invånare. • Cemitério da Vila Formosa är Latinamerikas största begravningsplats och sträcker sig över 763 175 kvadratmeter. Sedan 1949 har det begravts över 1,5 miljoner människor här.