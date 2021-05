Lady Gaga berättar om våldtäkt i dokumentär

Fakta

Stefani Germanotta, 35, är född och uppvuxen i New York.

Hon studerade musik vid Tisch School of the Arts vid New York University, men hoppade av och skapade sitt alias Lady Gaga.

Debutalbumet "The fame" släpptes 2008 med singlar som "Just dance", "Poker face" och "Paparazzi". Året därpå följde hon upp med "The fame monster".

Därefter har hon släppt "Born this way" (2011), Artpop (2013) "Joanne" (2016) och "Chromatica" (2020).

Hon har också gjort en del skådespelarinsatser, bland annat i "Sin city: A fame to kill for" (2014) "American horror story" och framför allt "A stor is born" (2018) som hon fick en Oscarsnominering för. Hon har också gjort rollen som Patrizia Reggiani i kommande "House of Gucci".

Källa: Britannica