Niemi och Backman nominerade till kriminalpris

Författarna Fredrik Backman och Mikael Niemi har nominerats till den brittiska organisationen Crime Writers Associations pris Dagger Awards, skriver boksajten Boktugg . Författarna står båda på organisationens kortlista, i kategorin ”crime fiction in translation dagger”, alltså översatt kriminallitteratur.

I Sverige kategoriseras de nominerade titlarna, Niemis ”Koka björn” och Backmans ”Folk med ångest”, dock inte som kriminalromaner.

Författare som har nominerats till det prestigefyllda Gold dagger är bland andra Nicci French för ”House of correction”, Robert Galbraith – JK Rowlings pseudonym – för ”Troubled Blood” och Chris Whitaker för ”We begin at the end”.

Svenskar har uppmärksammats av CWA förut. Stieg Larsson, Johan Theorin, Henning Mankell och författarna Anders Roslund och Börge Hellström hör till dem som har belönats för sina böcker.