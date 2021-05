Oprah Winfrey öppnar sig om våldtäkten

Tv-personligheten Oprah Winfrey har öppnat sig i tv-programmet ”The me you can’t see” om en våldtäkt hon var med om som barn, skriver Page Six . Medan tårarna föll berättade hon att hennes 19-åriga kusin våldtog henne när hon var tio år. Övergreppen skedde också flera gånger de följande åren.