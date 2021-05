Så avslöjar tullen den "maffialiknande" myrtrafiken

Många resor med mindre laster över bron var länge en relativt riskfri brottslighet. Men nu vet tullen hur man avslöjar myrtrafiken, att "eget bruk" egentligen är "grov smuggling". På fredagen kom ännu en fällande dom.

Sju gånger stoppades mannen vid Öresundsbron på väg in i landet med bilen full av öl och vin. Lika många gånger fick han åka vidare efter att ha uppgett de magiska orden "eget bruk". Det finns nämligen ingen skarp gräns för hur mycket alkohol man får ta in i Sverige från ett annat EU-land, så länge den är för eget bruk.

Genom att undvika stora mängder som kräver släp, och istället lasta i en personbil, är det lättare att smälta in i trafikflödet, och undvika kontroller. Denna så kallade myrtrafik – många resor med mindre laster som ger god förtjänst på den svarta marknaden– är förhållandevis riskfri. Om det inte vore för en liten blankett som alla bordershop-kunder måste fylla i för att slippa betala pant på aluminiumburkar.

Genom denna så kallade exportdeklaration, och ett utbrett samarbete med tyska tullen, har ett tiotal av de mest frekventa myrtrafikanterna i Skåne kunnat dömas i domstol de senaste åren, berättar Oscar Lindvall, biträdande chef för Tullverkets kontrollenhet i syd.

– De lämnar efter sig olika spår, som exportdeklarationer, brobizzar och bankutdrag. Tyska tullen hjälper oss så numera gör vi regelbundet husrannsakningar så att vi kan ta del av de tyska butikernas bokföring, säger han.

Mannen som stoppades sju gånger på bron visade sig ha rest till Tyskland över 200 gånger under 2019 och 2020. I 124 fall kunde Tullverket och åklagaren visa att alkoholen – uppskattningsvis motsvarande 60 liter starksprit per resa – förts in i Sverige.

Genom att kartlägga banktransaktioner kunde de även bevisa att mannen tillsammans med sin exfru dragit in närmre en halv miljon kronor. En del av pengarna hittades i exfruns madrass.

Malmö tingsrätt bedömde smugglingen som så systematisk, omfattande och organiserad att den, som det heter i förarbetena till lagen, påminner om en "maffialiknande" verksamhet. Den ska därför betraktas som grov.

Oscar Lindvall tycker inte att det är en överdrift.

– I ett vidare perspektiv kan man genom denna brottslighet konkurrera ut bolaget. Man ska inte vara alarmistrisk men lite systemhotande är det, eftersom i princip alla som sysslar med detta kombinerar detta med heltidssjukskrivning. Och det undergräver hela socialförsäkringssystemet.

Myrtrafikrekordet över Öresundsbron sattes 2019. Då kunde tullen knyta över 700 exportdeklarationer till en smugglare, och bevisa att alkohol fördes in i landet vid 459 tillfällen.