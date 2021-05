Ska Helsingborgs vårdhistoria få dö mitt under en pandemi?

Museet i det gamla barnsjukhuset i Helsingborg är ett vaccin mot glömska. Fyllt av helsingborgares insatser för att rädda liv. Riv skiten! lät det en gång. Vem säger nu: riv historien?

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Berlith Persson pekar snabbt på sin högerfot.

Polio.

Inte märkbart för den som inte vet. Men något hon levt med sedan hon var en liten flicka. Och mer än denna snabba pekning skulle egentligen inte behövas för att rädda Helsingborgs medicinhistoriska museum, inrymt i barnsjukhuset som byggdes 1888.

Det är en högerfot med en historia – om hur lätt vi glömmer.

Polio, eller barnförlamning som folk sa, var under ett halvt sekel en vanlig sjukdom i Sverige. Den sista epidemin slog till 1953. Tretusen svenska barn fick då olika grader av förlamning. Fyra år senare inleddes massvaccinationer. 1965 blev poliosprutan en del av barnvaccinationsprogrammet. Det sista inhemska fallet rapporterades 1977. Sedan dess har spruta efter spruta skonat svenska barn. Coolare än så blir inte medicinhistoria. Och museet här på Bergaliden påminner om en strid som är pågående. 2000-talet föder inte människor med nya, skottsäkra immunförsvar. Vaccinsprutor tar du inte bara för dig själv utan för allas skull.

Barnsjuksköterskan Berlith Persson introducerade 1984 den så kallade kängurumetoden i Sverige. För tidigt födda bebisar fick nu vila i en bärsele tätt intill mamman eller pappan. Hudkontakten fungerade som en mänsklig kuvös. Hon visar mig nu genom huset tillsammans med sin gamla kollega från neonatal, Maj-Britt Andersson. Som många av Medicinhistoriska föreningens 200 medlemmar har de ägnat sina yrkesliv åt vården. Berlith Persson kan stå framför montern om Sankta Maria och berätta om hur hon som ung sköterskestudent fick se intagna få elchocker på löpande band. ”Vi pratar om historien här, men också vad det har lett fram till – och vad vi kan lära idag”, säger hon. Maj-Britt Andersson berättar att elever på vård- och omsorgsutbildningen hört av sig under vintern. De har sagt: ”Ni måste fortsätta ha öppet! Det här ingår i vår utbildning.”

De båda berättar om hur forskare på Campus önskat inleda ett samarbete där spanska sjukan ska relateras till covid-19, om hur museet planerar att skapa lärarhandledningar, om hur man via appen Guide Helsingborg med en QR-kod kan lyssna på en digital guidning. Om hur de vill göra fler specifika utställningar: om kirurgi, psykiatri, obstetrik.

Men över folkbildningsivern hänger ett damoklessvärd.

I april röstade Region Skåne ner tanken på att köpa tillbaka huset från dess ägare Våge Svensson, som köpte huset för knappt sex miljoner kronor 2013. Svensson gav förra hösten museiföreningen en hyresfri respit till den siste juni. Det är bara veckor dit nu. Trots pandemin har Medicinhistoriska föreningen samlat in 1500 namn till en protestlista. Man har också bjudit in alla fullmäktiges partier till samtal. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har inte svarat. Ännu. Jag ringer ordförande Ulf Swanstein. ”Vi har inte kastat in handduken, men tiden rinner iväg. Det här handlar om svensk sjukhushistoria”, säger han och vill tro att staden – eller möjligen anrika föreningen Mjölkdroppen – ska agera.

Det gamla barnsjukhuset är fullt av berättelser om lokala pionjärinsatser. Som den om Karolina Widerström från Helsingborg, 1888 blev hon Sveriges första legitimerade kvinnliga läkare. Eller den om ”hibernalhatten”, solhatten som skyddade de patienter på Sankta Maria som på 50-talet fått den första verksamma medicinen mot psykos, Hibernal (Klorpromazin). I källaren där barnsjukhuset en gång förvarade mjölk – och lik, finns en utställning som skapats i samråd med läkemedelsjätten McNeil. Här finns Leo men också Viggo, företaget som in på 80-talet var Helsingborgs största privata arbetsgivare. På en vägg hänger brevet som 1967 skickades – konfidentiellt – från två forskare vid fysiologiska institutet i Lund till AB Leos direktör. Rubriken löd: ”PM med förslag till nytt medicinskt preparat (arbetsnamn: Nicorette)”. Elva år senare lanserades Nicorette, fortfarande ett världsnamn.

På 70- och 80-talen fanns starka röster som ville riva huset som ritats av stadens första stadsarkitekt Mauritz Frohm. Men förnuftet vann och 1986 återinvigdes barnsjukhuset som ett Medicinhistoriskt museum. Tio år senare q-märktes huset, nu får det inte rivas. Men frågan är om dess historia får rivas. När jag står vid det gamla obduktionsbordet i trä vandrar ägaren till huset, Våge Svensson, plötsligt in. En av orsakerna till att han, ”en industriman”, köpte huset för åtta år sedan var att han ville återgälda något – god vård hade precis återställt honom från en stroke.

Våge Svensson säger att det var en ”chock” att Region Skåne i april tog sin hand från museet. Är han redo att ge föreningen en förlängd hyresfrihet? Han svarar inte på frågan, men säger: ”Du ska utgå från att museet ska vara kvar.”

Kanske finns det fog för hopp. Helsingborg ska nu bygga framtidens sjukhus i Ramlösa. Kan en politiker samtidigt tillåta ett lokalt kulturarv att dö? I det här museet ryms empati för den sjuke, respekt för den som ger vård, tillit till vetenskapen och aktning för lokala vårdpionjärer. 2021 lägger man inte ner ett sånt museum. Man lyfter det som en vital del av stadens kulturarv – och skriver in det på schemat på varenda skola i Helsingborg.