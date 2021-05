Jag vet inte hur det är för er, men för mig är det här tiden på året då jag grottar ner mig i nordmakedonska ytterbackar, bläddrar i mina nostalgiska Panini-album och leker förbundskapten för både Sverige och Ungern.

Det är liksom så tiden fram till avsparken i ett stort mästerskap brukar se ut. Kanske plöjer jag någon krönika, kanske lyssnar jag på Waka Waka, kanske jämför jag min egen engelska 26-mannatrupp med The Telegraphs dito.

I en tid när den internationella toppfotbollen kidnappats av kommersiella intressen och tappat kontakten med omvärlden vilar landslagsfotbollen fortfarande på en idealistisk grund.

Visst har det gjorts försök att "värva" spelare från andra länder med snabba medborgarskap och pengar som lockbete, men där är fortfarande Qatars ohederliga VM-silver i handboll det tydligaste exemplet. Du kan inte köpa ett VM- eller EM-guld i fotboll.

Jag vet att sommarens slutspel kommer spelas i både Ryssland och Azerbajdzjan och att VM nästa år går av stapeln i Qatar. Det är fel, väldigt fel. Men jag kan ändå känna en trygghet i att de 22 spelarna på planen är där av rätt skäl. För att ge invånarna i sina länder något att drömma om, längta efter och minnas för evigt.

Klart det ska bli kul att se Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé. Men det är inte det som är grejen, de ser jag varje vecka. EM för mig är Gabor Kiraly i mjukisbyxor, de varma sommarkvällarna och gemenskapen som väcker idrottsointresserade människor (att såna ens finns...) till liv.

EM är när Hal Robson-Kanu vänder ut och in på ett belgiskt försvar och frälser Wales. Det är när Hammarbys Birkir Mar Saevarsson för dagen är bättre än Manchester Citys Raheem Sterling. Och det slår i taket när iskalle nordirländaren Will Grigg är "on fire" på hela kontinenten.

VM 2006 var mitt första mästerskap. Jag har kvar DVD:n med alla mål från turneringen och kan utan att överdriva påstå att jag sett den minst 30 gånger.

Varje match bär på sin unika historia, plats och känsla. De fyller ett syfte långt längre än 90 minuter.

Med åren har nörderiet krupit ner till detaljnivå. Nu för tiden är det inte många av de 624 deltagande spelarna jag inte hört talas om. Men stjärnskotten dyker upp med jämna mellanrum och det går fortfarande att dansa en sommar. Minns Andrey Arshavin 2008, Alan Dzagoev 2012 och James Rodriguez i VM 2014.

I år blir inget sig likt. EM spelas i elva olika länder och med begränsad publikkapacitet. Vi får alla dra vårt strå till stacken för att göra festen så bra som möjligt.

På förhand håller jag Portugal som favorit till guldet, med England och Frankrike som närmaste utmanare. Sverige kan mycket väl bli en slutspelsjoker även utan Zlatan Ibrahimovic och Danmark likaså. Trots Thomas Müllers återkomst sätter jag floppfingret på Tyskland.

Allt det där är så klart rena spekulationer. Det är omöjligt att veta hur det ska gå, det har vi blivit varse om flera gånger genom åren.

Det vi däremot kan vara säkra på är att nya klassiska minnen kommer skapas med start den 11 juni klockan 21.00. Det är den förenande och oslagbara kraften som framträder varje mästerskapsår.