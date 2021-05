Per T Ohlsson

En rad olika faktorer försvårar möjligheterna att dämpa och hantera den israelisk-palestinska konflikten.

Mellanösternfrågan – och då särskilt motsättningarna mellan judar och palestinier – är en sällsynt komplicerad affär. Därför framstår den som så hopplös. Detta är, förmodligen, en av de vanligaste klyschorna i diskussioner om internationella förhållanden.

Icke desto mindre är den sann.

För här smälter snart sagt alla aspekter samman till en perfekt storm, eller, som i titeln på den svenske diplomaten Johan Berggrens läsvärda och rykande aktuella bok, Den perfekta konflikten: religion, historia, kultur, politik – och oförsonlighet.

Konflikten har nog aldrig varit mer komplicerad än just nu. Och dessa komplikationer hotar i förlängningen att inifrån slita sönder Israel, Mellanösterns enda demokrati.

Efter en period med tilltagande spänningar, som bottnade i vräkningshotet mot ett antal palestinska familjer i bostadsområdet Sheikh Jarrah i östra Jerusalem, blev läget akut den 7 maj. Israelisk polis ingrep mot palestinier som inför avslutningen av fastemånaden ramadan hade samlats vid al-Aqsamoskén på Tempelberget i Jerusalem, islams tredje heligaste plats efter Mecka och Medina.

Polisens agerande uppfattades som en allvarlig provokation och råkade dessutom sammanfalla med Jerusalemdagen, då israeliska nationalister firar erövringen av östra Jerusalem i sexdagarskriget 1967.

Några dagar senare, den 10 maj, hotade Hamas, den militanta islamiströrelse som kontrollerar Gaza, med repressalier ifall israeliska säkerhetsstyrkor inte drogs tillbaka från al-Aqsamoskén. På kvällen samma dag började Hamasraketer regna över Israel, som svarade med flygräder mot Gaza. Det blev inledningen på en intensiv slagväxling med hundratals raketer om dagen från Gaza och israeliska flyg- och robotattacker.

Efter elva dagars stridigheter ingick Hamas och Israel vapenvila, men det innebär bara en temporär nedtrappning av en i grunden labil och farlig situation.

Båda sidor har visat prov på hänsynslöshet.

Förödelsen har varit omfattande, särskilt i Gaza, där två miljoner palestinier lever hopträngda på en smal, avspärrad landremsa utmed Medelhavet. Israel, den militärt starkaste parten, säger sig försöka undvika civila mål och förvarnar ibland om sina anfall, men i ett tätbefolkat område som Gaza är det omöjligt att garantera sådan precision. Konsekvenserna är tragiskt uppenbara: förstörda bostäder, döda barn, skadade sjukhus.

Men Israel har också, fullt medvetet, åsidosatt normer och regler för krigföring. Det grövsta exemplet var attacken mot Jala Tower den 15 maj, ett höghus som inrymde flera nyhetsorganisationer, däribland al-Jazira och amerikanska Associated Press, AP.

Oavsett sanningshalten i israeliska uppgifter om att byggnaden användes av Hamas säkerhetstjänst rör det sig om ett flagrant krigsbrott: FN-resolution 1738, antagen 2006 av ett enigt säkerhetsråd, förbjuder uttryckligen attacker mot journalister och mediepersonal under väpnade konflikter.

Att det enda land i Mellanöstern som tillåter verklig press-och yttrandefrihet begår ett övergrepp av det här slaget är ingen förmildrande omständighet. Snarare tvärtom.

Fördenskull finns det ingen anledning att känna sympati för terroriststämplade Hamas, som med grym brutalitet har styrt Gaza sedan 2007. Hamas raketer, med tiden förfinade av iransk expertis, avfyras urskillningslöst i syfte att orsaka maximal civil förödelse, helt i enlighet med rörelsens deklarerade målsättning: att utplåna Israel. Att skadorna inte blev större beror på det israeliska luftvärnssystem, Järnkupolen, som med imponerande effektivitet oskadliggör inkommande raketer.

En rad olika faktorer försvårar möjligheterna att dämpa och hantera den israelisk-palestinska konflikten.

I både Israel och på palestinskt område råder för närvarande politisk osäkerhet. Därmed har extrema krafter fått större manöverutrymme.

Efter fyra val på två år har Israel fortfarande inte fått en hållbar regering. Den korruptionsåtalade premiärministern Benjamin Netanyahu från högerpartiet Likud kämpar med näbbar och klor för att hålla sig kvar på sin post. Strax före det senaste våldsutbrottet såg det ut som om en brokig oppositionsallians med både extremnationalister och islamister skulle kunna utmana Netanyahu, men när Hamas raketer började lysa upp natthimlen ovan Tel Aviv förändrades situationen; ett regeringsskifte mitt i ett nationellt krisläge är knappast tilltalande. Därför finns det skäl att anta att Netanyahu vill hålla liv i de explosiva spänningarna med Gazas hatiska herrar.

Hamas har liknande intressen. I maj och juli skulle palestinierna ha gått till val, de första sedan 2006, men ledaren för rivaliserande Fatah, palestinska myndighetens chef Mahmud Abbas, ställde in valen av rädsla för att förlora greppet om Västbanken, där Fatah styr. I det läget vill Hamas gärna framstå som det palestinska folkets och de heliga platsernas oförvägna försvarare.

Så paradoxalt fungerar det i Mellanösterns intrikata maktspel, där dödsfiender kan leva närmast i symbios med varandra och där fiendens fiende ofta är bästa vännen.

En annan komplicerande omständighet är de svaga incitamenten för internationell medling.

USA, med nära relationer till Israel och goda kontakter med moderata arabstater, spelar ofta en nyckelroll. Men inte nu: den nye presidenten Joe Biden och hans administration har andra prioriteringar. Inom Bidens eget demokratiska parti finns därtill delade meningar mellan traditionella Israelvänner och en mindre vänstergruppering som känner sympati med palestinierna. Biden tryckte på för en vapenvila och skickade ett sändebud till Israel, men verkar ha överlåtit mycket av medlingen på Egypten.

Mäktiga regionala aktörer som Saudiarabien är mer oroade över Irans ambitioner än den israelisk-palestinska konflikten.

Den så kallade kvartetten, ett samarbete mellan FN, USA, EU och Ryssland där Johan Berggren fungerade som stabschef, har inte nått något genombrott i sina ansträngningar för en tvåstatslösning.

Dessutom innebar förra årets USA-förhandlade normalisering mellan Israel och fyra arabstater, Abrahamavtalen, att det palestinska problemet hamnade i skymundan.

En speciellt komplicerande aspekt är ett nytt inslag i det israelisk-palestinska dramat som har manifesterat sig under de senaste veckorna: konflikten har börjat spilla över på de inre förhållandena i Israel, det land som mitt i Mellanösterns våldsamma oreda har varit regionens mest stabila och framgångsrika stat.

Israel definieras som en judisk statsbildning, men omkring en femtedel av befolkningen är arabisk. Antiisraeliska protester inom den arabiska minoriteten har ofta förekommit, men då har det företrädesvis handlat om sammandrabbningar med polis och säkerhetsstyrkor. På ockuperade områden har judiska bosättare angripit palestinier och vice versa.

Det nya är direkta och blodiga konfrontationer på gator och torg inne i själva Israel mellan judar och araber, bland annat i Lod, eller Lydda.

Lägg staden på minnet, liksom årtalet.

Lydda 1948, inte Jerusalem 1967, är konfliktens ursprungliga epicentrum.

I Lydda kolliderade en judisk strävan att skapa ett tryggt och säkert hemland efter Förintelsens fasor med den palestinska upplevelsen av massfördrivning. Så såddes fröet till de motsättningar som nu bryter fram som ett existentiellt hot mot den israeliska demokratin.

Omedelbart efter utropandet av Israel i maj 1948 gick omgivande arabstater till anfall, en krigshandling som föregåtts av en av 1900-talets värsta dumheter: arabstaternas nej till FN:s delningsplan för det brittiska mandatet Palestina, där Jerusalem skulle ställas under internationell kontroll. Efter knappt tio månader slutade kriget med ett förödmjukande arabiskt nederlag.

Enligt FN-planen skulle Lydda ligga på arabiskt område, men i juli gick israeliska trupper in i staden, där de utsattes för eld från krypskyttar. De överrumplade israelerna började ”skjuta på allt som rörde sig, kasta in handgranater i hus och massakrera fångar i en moskéanläggning”, skriver den israeliske historikern Benny Morris i sin banbrytande bok 1948. Lyddas palestinska invånare fördrevs.

Under de våldsamma åren 1947–1949 begick båda sidor övergrepp, men för palestinierna kom Lydda, idag Lod, att symbolisera nakba, katastrofen, då hundratusentals palestinier drevs från hus och hem i samband med Israels tillkomst.

Att Lod, där en tredjedel av invånarna numera är araber, återigen har blivit konfliktens brännpunkt ter sig följdriktigt. Ty vräkningshotet mot de palestinska familjerna i Sheikh Jarrah placerar en svår orättvisa i blixtbelysning: judar med rötter i östra Jerusalem får kräva tillbaka bostäder medan fördrivna palestinier saknar motsvarande rättigheter.

Det grundläggande problemet i Mellanöstern är och förblir en arabisk och muslimsk ovilja att acceptera Israel som en oåterkallelig realitet inom säkra och erkända gränser. Men det ankommer också på Israel att ta itu med sina demoner från 1948. Ytterst handlar det om den israeliska demokratins överlevnad. Som en av alla tiders största statsmän, Abraham Lincoln, en gång uttryckte det:

”Ett hus delat mot sig självt kan icke stå.”

