Är padel på väg att bli en ny folksport?

Padel är på samma gång folkligt och exklusivt: lätt att spela men dyrt att utöva. Filip Yifter-Svensson fördjupar sig i tennisens trendiga kusin från landet, vars frammarsch började i Båstad.

På 1960-talet uppförde den mexikanske affärsmannen Enrique Corcuera vad som lär vara världens första padelbana i sin trädgård i kuststaden Acapulco. En tennisbana fick inte plats, så han inspirerades av två amerikanska racketsporter istället och hybriden som uppstod blev en ny sport. Den utövades till en början bara av Corcueras vänner och bekanta. Men hans vänner och bekanta var inte vilka som helst. En av dem var tysk-spanske adelsmannen Alfonso de Hohenlohe. På 1970-talet lät han anlägga två padelbanor på sitt nybyggda Marbella Club Hotel på den spanska solkusten. Hotellet frekventerades av jetsettare från världens alla hörn.

Johan Håkansson berättar historien i sin nya bok ”Padel: historiken, spelet, profilerna” (Roos & Tegnér). Håkansson är journalist med bakgrund på NSD (Norrländska socialdemokraten). Han började själva spela padel 2014, och blev fast. Två år senare drog han igång nyhetssajten Padelfeber, efter att ha tröttnat på att översätta alla nyheter om sporten från spanska i Google translate.

– Jag tror att många har börjat lira tennis och tänkt: ”Fy fan vad tråkigt.” Det tar ju typ två år innan du kan spela schyst tennis. I padel tar det två timmar, sedan tycker du att det är jävligt roligt, säger Johan Håkansson som bor i Luleå men är på väg att flytta till Båstad för kärleken (ja, de träffades genom padeln).

Samtidigt som padeln spreds i Spanien färdades den också tillbaka över Atlanten och fick på 1980-talet en boom i Argentina. Dessa två länder är fortfarande de stora padelnationerna. Men Sverige har på sistone seglat upp som kandidat till tredjeplatsen. Och här var det nordvästra Skåne som tog täten. Redan 1998 byggdes en primitiv padelbana i en industrilokal i Grevie utanför Båstad. Men trots att den lockade en del nyfikna dog intresset för padel lika snabbt som det hade uppstått. Startskottet för den boom vi upplever idag tillskriver Johan Håkansson utomhusbanan i Båstad hamn som byggdes 2010. Det var inte bara den första riktiga banan, gjord av konstgräs, glas och stål, den var också placerad på en plats som gav maximal exponering inför alla välbärgade semesterfirare.

Sakta men säkert spred sig sporten, först vidare i Skåne och sedan i resten av landet, för att slutligen explodera i slutet av 2010-talet. Idag finns det runt 2 000 banor i Sverige. En siffra som snart kommer att vara inaktuell eftersom det byggs nya i en rasande takt.

2020 hade närmare en halv miljon svenskar testat på sporten. En ökning med 300 000 på ett år. Och inte vilket år som helst. Nej, pandemin har knappast hindrat padelns framfart. Tvärtom. Medan kulturvärlden och övriga idrotts-Sverige har krisat som aldrig förr har padeln kört på som om det inte fanns någon morgondag. I höstas dansade sporten in i Globen med ett soligt leende och smällde upp fjorton banor. Detta fick Alex Schulman att ryta ifrån i Expressen. Under rubriken ”Vi får aldrig glömma 2020-talets idioti” ondgjorde han sig över att hans egna barns sportaktiviteter pausats medan padelspelarna tycktes obekymrade om pandemin: ”Vi andra känner oro, för smittan, för världen, vi går in i depressioner. Men inga älskar livet mer än padel-spelarna just nu.”

Det är något med denna nya frifräsarsport som väcker både irritation och beundran.

– Den här nya sporten intar självaste Globen. Fucking Globen. För mig var det en enorm symbolhandling, säger Johan Håkansson.

Hur gick padel från ingenting – rättstavningsprogrammet ändrar alltjämt omväxlande till ”sadel” och ”panel” – till att bli något som hundratusentals svenskar håller på med som världens självklaraste grej?

Johan Håkansson pekar som många andra på enkelheten, den omedelbara belöningen. Du behöver visserligen ha en viss bollkänsla, men trösklarna är betydligt lägre i padel än i många andra racketsporter. Jämför med tennis: bara serven är en svårbehärskad konst. ”Tennisserven är ett fönster till det okända”, som författaren Lars Gustafsson skrev i klassikern ”Tennisspelarna”. I padel låter man bollen studsa i golvet innan man lägger över den med ett simpelt underarmsslag.

Vad säger padelsuccén om vår tid? Är inte väggarna som omger banan bara en motsvarighet till de där vallarna man använder i bowling för att klotet inte ska kunna åka ut i rännan? Är det läge att ropa ”kulturskymning” och dubba padel till sporten för fördumningens tid?

Johan Håkansson skrattar.

– Någonstans är du rätt på det. Vi har inte tålamodet vi en gång hade. Man orkar inte se djupa tv-program. Man läser inte böcker på samma sätt längre. ”Jaha, finns den på ljudbok?” är första frågan man ställer. Då kan man jogga samtidigt. Saker ska gå så fort. Padeln är perfekt för vår tid.

Padelns snabba utveckling har också tilldragit sig akademins intresse. Johan Carlsson, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, är just i färd med att sätta igång med sin avhandling om padel.

Han menar att padelbanan – denna tydligt avgränsade låda – kan ses som ett bollhav för vuxna.

– Det är som en frizon från det vanliga livet med jobb och familj. Man får bolleka under en begränsad tid på en begränsad plats. Leken är väldigt grundläggande i människans natur. Men vuxenlivet tillåter inte alltid det, säger Johan Carlsson.

Men varför just nu och inte för 20 år sedan? Filosofen Johan Huizinga definierade i sitt klassiska verk ”Homo ludens” (den lekande människan) leken som något icke-produktivt: det viktigaste är det som sker här och nu, snarare än resultatet.

Isak Lidström, doktorandkollega med Johan Carlsson på Idrottsvetenskapen på Malmö universitet, tror att padeln kan ses som en motreaktion till de senaste årens mer disciplinerade träning: långdistanslöpning, crossfit och så vidare.

– Det har funnits en jättestark trend där träning inte har kunnat bedrivas utan att man har satt siffror på det. Man ska ha pulsklocka, allt ska vägas och mätas. Man måste se resultatutveckling. Padeln är motsatsen till det: man går bara in för det som är roligt, och så är motionen en bonus, säger han.

Visst, säger Johnny Wijk, professor i historia och idrottsforskare på Stockholms universitet, kan det ligga något i det där med det lekfulla. Men han tror att det finns en ännu enklare förklaring: att det inte är så ansträngande.

– Många jämför med squash men det har få likheter utöver att du kan slå bollen mot väggarna. Ställ dig fem minuter bakom en squashbana och fem minuter bakom en padelbana och jämför. Den hårda squashbollen går blixtsnabbt och man är slut efter tio minuter.

Det är en av tre framgångsfaktorer som han har identifierat. Den andra är padelns relativa oberoende av kön.

– Man kan blanda kön och ålder praktiskt taget hur som helst. Och det tror jag ligger i tiden. Det finns inte så många andra sporter där det funkar. I tennis måste tjejen vara på tävlingsnivå för att det ska bli meningsfullt, säger Johnny Wijk.

Den tredje faktorn? Exklusiviteten. Padel är dyrt att spela, och det lockar ”den yngre köpstarka medelklassen”, säger Johnny Wijk som påpekar att den franske sociologen Pierre Bourdieu menade att även sportens värld är ett socialt fält där människor positionerar sig efter klasstillhörighet.

I Johan Håkanssons bok får en av de svenska pionjärerna frågan om varför padel blivit så stort i Sverige. Istället för att prata om Sveriges historia som racketsportnation säger han kort och gott: ”Prissättningen.” Den höga prissättningen, alltså. Den gör att det faktiskt går att tjäna mycket pengar på att bygga en anläggning, vilket fick kapitalisterna med på banan. För en entreprenör är en padelbana betydligt tacksammare än en tennisbana: du får in tre padelbanor på samma yta som en tennisbana.

För en månad sedan öppnade fyra padelbanor på varuhuset NK:s tak i Stockholm. ”Det står miljonbilar på p-platser utanför padelanläggningarna, men dessa ligger ofta i nedgångna industriområden”, sa anläggningens grundare, modeentreprenören Oscar Arrsjö.

Padel är lika mycket flärdfull livsstil som sport. Johnny Wijk, som själv har spelat mycket tennis, berättar om sitt första möte med sporten för fyra år sedan. Han var i Marbella och hälsade på vänner.

– Där fanns det en padelklubb med 15 banor. Det var upplyst på kvällen. En stor restaurang, ett utegym och pumpande musik. Wow, tänkte jag, det här är framtiden. På tennisklubben satt pensionärer och fikade.

I tennisvärlden kliar man sig nog lite i huvudet över padelns framväxt. Vad göra? Antingen stretar man emot; i Danmark, där padeln också vuxit, pågår en strid där danska tennisförbundet vill att padel ska betraktas som en förgrening av tennisen medan padelförbundet envist hävdar att det är en sport i egen rätt.

Eller så kapitulerar man och hakar på trenden. I Sverige har tennisklubbarnas medlemsantal också ökat under pandemin, rapporterade SVT nyligen. En av de stora anledningarna (utöver den uppenbara: att tennisens stora avstånd mellan spelarna är bra ur smittskyddssynpunkt) är att många klubbar har byggt padelbanor som lockbete.

En gång i tiden – innan padel ens var påtänkt eller möjligen bara spelades av några överklassmänniskor i en trädgård i Acapulco – var det tennisen som upplevde en boom i Sverige.

1980-talets svenska framgångar i tennis – sju raka Davis cup-finaler bland annat – gjorde att man började prata om det svenska ”tennisundret”.

Men grunden lades tidigare än så. Mellan 1960 och 1975 tredubblades antalet tennisklubbar i Sverige. Det var alltså under de svenska rekordåren. Mer fritid och en högre levnadsstandard skapade en törst efter borgerliga vanor, menar Johnny Wijk i en text i Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift (1990). Men det som hände i Sverige var att man tog en överklassport och gjorde den egalitär. Snart fanns det en klubb, eller åtminstone en utomhusbana, på snart sagt varenda ort i landet.

Krafterna kring tennisen var i mångt och mycket ideella, och idealen demokratiska – alla skulle med. ”Det blev för en idrottsintresserad knatte lika självklart att ha spelat lite tennis hos den lokala tennisklubben, som att ha spelat fotboll nere på idrottsplatsen”, skriver Wijk. Det gjorde den svenska rekryteringsbasen bredare än i andra länder – där tennisen var reserverad för eliten – och bäddade för framgångarna senare.

Idag är många av de där utomhusbanorna borta, eller så står de kvar som lämningar från en annan tid. Och där tennisen överges flyttar padeln in – nyligen rapporterades det att Färingtofta IK planerar att ersätta sin igenvuxna tennisbana med en sprillans ny padelbana.

Till skillnad från tennisen har det dock knappast varit självklart för varenda ”idrottsintresserad knatte” att prova på padel hittills. Det är inte alla som har råd. När Zlatan Ibrahimovic inviger en ny bana i sin kedja Padel Zenter är det ju inte fotbollsförebilden från Rosengård som står där, utan entreprenören Zlatan som förbereder sig för ett liv där dobbskorna är lagda på hyllan. I padel är det inte själva utövarna som blivit affischnamn för sporten – utan investerarna: Zlatan, Peter Forsberg, Måns Zelmerlöw, det gamla tennisproffset Jonas Björkman. Nyligen släppte influeraren Margaux Dietz ett eget racket. Padel är sporten för entreprenörernas tid.

Kristoffer Jonzon är diversearbetare i kulturvärlden. Han har medverkat i showen ”100 års hits” på Victoriateatern i Malmö. Han står ibland på standupklubben Under jords scen.

I mars 2020 lade han upp en video på Facebook där han framförde en nyskriven liten sång. Den handlade om vad som hände när en man i Kina fick för sig att äta en fladdermus, och hur det påverkade honom på andra sidan jorden, han som livnärt sig på ”nöjenas estrad”: ”Nu sitter jag här utan jobb och känner mig rätt dum. Har inget att torka arslet med och kalendern den är tom.”

– Jag fick lite panik när jag kände att det var på allvar, säger Kristoffer Jonzon. Jag skulle bland annat ut på en liten turné med Riksteatern, jag hade skrivit musik till en teaterpjäs. Men den ställdes ju in. ”Detta är ju det enda jag kan”, tänkte jag.

Fast det där sista skulle visa sig vara en sanning med modifikation.

Han kunde ju faktiskt något annat.

Ett drygt år senare står Kristoffer Jonzon och portionerar ut lobb-bollar till fyra tonårskillar på Padelcourt No 9 i Höllviken. Han skriker saker som ”Vi kör några over head till!”, ”Håll tempot!” och ”Bra bandeja!” medan bollarna flyger kors och tvärs över den av glasväggar och staket omgärdade banan.

Aktiviteten är lika febril på banorna intill.

– Det här är mitt liv nu, säger Kristoffer Jonzon som också driver podden Padelsnack.

Precis som på scenen, berättar han, är hans styrkor på padelbanan snarare känslan än tekniken. Men han har också koll på det taktiska eftersom han har hållit på med sporten så länge. Och med ”länge” menar han sedan 2016.

Det säger något om padelns explosiva utveckling. När Kristoffer Jonzon och hans flickvän först testade padel 2016 hade blott 13 000 unika spelare bokat en bana i Sverige, enligt Svenska padelförbundet. Idag är hans flickvän Anna Åkerberg med i landslaget, och han själv lyckades få ett jobb som padeltränare när kulturlivet stängde ner.

– Det här vet jag inte om jag vill att du skriver, eller jo, det kan du göra – det är bra betalt, säger Kristoffer Jonzon.

Fattas bara annat. Padelcourt No 9 är en flådig anläggning med fyra banor – som nästan alltid är bokade (och då har de öppet 06-00). Före detta fotbollsspelaren Markus Rosenberg, en av delägarna, är bara en i raden av entreprenörer som har täljt guld i padelbranschen de senaste åren.

– Vi har hållit på här nere rätt länge och så kommer det till Stockholm och blir nya innegrejen. Där handlar det om något annat. De ska ta bilder när de står på banan. Padelracketen är som en accessoar. För mig handlar det inte om det. Det är en bollsport som jag tyckte var jävligt rolig. Och om det fortfarande bara var 1000 pers som höll på med det – som det ungefär var när jag började – så skulle jag ändå hålla på.

Men padel tycks nu varken vara en Skånegrej eller en Stockholmsgrej utan en Sverigegrej. Padelhallar byggs överallt, som tennishallarna en gång i tiden. Kan det bli en folksport på riktigt? Än så länge, berättar Kristoffer Jonzon, är ungdomsverksamheten på Padelcourt No 9 i Höllviken begränsad. De flesta tiderna är vanliga bokningar. Som Johan Håkansson, författare till ”Padel: historiken, spelet, profilerna”, säger: ungdomsverksamhet bygger på att hallägarna brinner för mer än att tjäna pengar.

– Om du ska bli bra på padel måste du träna tre gånger i veckan. Och det blir ju väldigt dyrt om du ska betala marknadsmässiga priser.

Det där kan ändras av ett inträde i Riksidrottsförbundet. Mycket talar för att Svenska padelförbundet i slutet av maj väljs in i Riksidrottsförbundet (efter att ha nekats inträde tidigare). Det innebär i så fall att padel mer får status som en ”riktig” idrott, samt blir berättigad till ekonomiska bidrag – som man hittills har klarat sig fint utan. Med hjälp av bidrag kan ungdomsverksamheten subventioneras så att sporten blir tillgänglig för fler. Bland vissa av entusiasterna anas dock en rädsla för att den coola start up-attityden kan nötas ner av den gråsossiga, trögrörliga idrottsrörelsen. Sportens framväxt har skett helt utanför den traditionella idrottsrörelsen. Etableringen har skett med privat kapital från diverse kändisentreprenörer.

– Padel är kanske historiens enda exempel på att det blir bra när marknaden får styra, säger Kristoffer Jonzon.

Det är det som fantasterna gillar med sporten, och belackarna stör sig på: padel är en otämjd rebell som struntar i traditioner och går sin egen väg, alternativt en vräkig och lite plastig kopia av tennis, beroende på hur man ser det.

Johan Håkansson, som snart ska bo i padelssportens svenska vagga – Båstad, säger att charmen med padel är att den aldrig bett om lov, inte väntat på sin tur, utan bara kört på.

– Är det något jag är orolig för så är det att padeln ska tuktas och föras in i ledet.