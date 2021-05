Polska: Szczepimy pół miliona mieszkańców Skanii. Co należy wiedzieć o Fazie 4

W Skanii (szw. Skåne) rozpoczyna się właśnie czwarta faza szczepień. Od poniedziałku 17 maja osoby w wieku od 50 do 59 lat mogą rezerwować termin pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID. Oto odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań.

Na czym polega faza 4?

Będzie to szczepienie największej i pozostałej grupy demograficznej: 470 000 mieszkańców Skanii w wieku od 18 do 59 lat.

Jak mogę się dowiedzieć, kiedy mogę zarezerwować termin?

Każdy otrzyma pocztówkę z Regionu Skanii, aby informacja dotarła do wszystkich.

Ale władze regionu podkreślają również, że : „nie trzeba czekać z rezerwacją terminu szczepienia na otrzymanie kartki. Informacja o tym kiedy można rezerwować szczepienie będzie wyraźnie wskazana na 1177.se”.

Kiedy mogę zarezerwować termin?

Pierwsze w kolejce są osoby w wieku od 50 do 59 lat. Mogą rezerwować szczepienie w sześciu lokalizacjach, w których szczepienia realizują prywatne firmy: Malmö, Lund, Arlöv, Ängelholm, Klippan, and Kristianstad.

Kiedy będzie dostępnych więcej miejsc szczepień?

Miejsca szczepień będą otwierane sukcesywnie do pierwszego tygodnia czerwca - w każdej gminie Skanii będzie przynajmniej jedno, a w większych miastach po kilka. Łącznie dla osób otrzymujących szczepienie w fazie czwartej będzie dostępne około sześćdziesięciu lokalizacji.

Jak dokonać rezerwacji i kiedy mogę zacząć sprawdzać godziny?

Na witrynie 1177.se dostępna jest strona z informacjami o fazie 4 oraz o tym, którzy prywatni usługodawcy zawarli umowę z Regionem Skanii. Z tej strony można przejść do systemu rezerwacji poszczególnych dostawców szczepionek.

Rezerwacji można także dokonać bezpośrednio na witrynie internetowej dostawcy.

Ani na tych witrynach, ani na witrynie 1177.se rezerwacja nie wymaga podania identyfikatora banku.

Czy po grupie 50-59 lat, wyznaczone zostaną kolejne grupy wiekowe?

Tak, następna grupa wiekowa to 40-49 lat i tak dalej, od najstarszych do najmłodszych. Pierwsza grupa, 50–59, obejmuje około 150 000 osób.

Plan zakłada, że wszystkie osoby dorosłe w regionie będą mogły się zaszczepić najpóźniej w sierpniu.

Ilu mieszkańców Skanii trzeba jeszcze zaszczepić?

Liczba mieszkańców regionu w wieku od 18 do 59 lat znacząco przekracza 470 000. Ale do osób szczepionych w fazie 4 nie wliczamy personelu medycznego i opiekuńczego, a także osób z grup ryzyka, które zostały już zaszczepione. Nadal trwają szczepienia osób z fazy 3 (60-64), a także z fazy 2. W sumie około 600 000 osób w Skanii nie zostało jeszcze zaszczepionych.

Dlaczego między pierwszą a drugą dawką jest taka długa przerwa?

Badania wskazują, że pierwsza dawka jest skuteczna już po dwóch lub trzech tygodniach. Z drugą dawką można poczekać kilka miesięcy.

Termin podania drugiej dawki będzie wyznaczany w sześć tygodni po pierwszej. Termin pierwszej dawki szczepienia należy zarezerwować tak, by nie kolidował z planowanymi podróżami, itp.

Którą szczepionkę otrzymam?

Dostawcą 85% szczepionek dostarczonych do Szwecji w nadchodzących tygodniach będzie Pfizer. Pozostałe 15% dostarczy Moderna, jednak trafią one przede wszystkim do tych, którzy otrzymali pierwszą dawkę tej szczepionki.

Nie będzie nowych dostaw szczepionki Astra Zeneca, ale dysponujemy zapasem dawek dla wszystkich, którzy otrzymali już pierwszą. Władze regionu oświadczyły: „postępujemy zgodnie z zaleceniami Agencji Zdrowia Publicznego i nie planujemy wstrzymywać szczepień Astrą”.

Czy już po pierwszej dawce mogę otrzymać zielony certyfikat UE?

Tak. Cyfrowy zielony certyfikat UE, który ma zostać uruchomiony w połowie czerwca, można otrzymać nawet przed pierwszą dawką szczepienia. Certyfikat zawiera nie tylko informacje o dawce szczepionki, ale także o wcześniejszych zakażeniach wirusem COVID i negatywnych wynikach testów.

Ale to, do czego certyfikat uprawnia posiadacza może zależeć od informacji, jakie zawiera. Każdy kraj sam decyduje o wymaganiach dotyczących wjazdu na jego teren. Podczas gdy jeden kraj może wymagać obu dawek szczepienia, inny może zadowalać się aktualnym negatywnym wynikiem testu na COVID. Wszystko zależy również od poziomu zakażeń w kraju, z którego podróżujesz.