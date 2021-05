Från och med 1 juni kan 40 personer gå på bio samtidigt i Båstad. Lättnaden i restriktioner innebär att biografägaren Hannes Gerhard har kunnat nyanställa.

Den 1 juni öppnar biosalongerna i landet för 50 personer på filmvisningarna. Det får Hannes Gerhard, som driver Bio Scala i Båstad, att se ljuset i tunneln.

– Ja, verkligen! Att man har orkat att hålla ut och äntligen kan börja se framåt. Men det är framför allt för besökarnas skull. Den glädje som de visar smittar av sig på mig och mina kollegor, säger Hannes Gerhard.

Att bara ta in åtta personer i salongen innebär ett resultat som går plus minus noll. Under året har besökarna kunnat hyra salongen för jukebox-bio, men sedan två veckor har bion också öppnat upp för vanliga visningar med max åtta besökare. Där har intresset varit stort.

– De som kommer nu har inte haft möjlighet att gå på jukebox-bio. Både för att de inte haft råd och för att de inte vågat på grund av pandemin. Men nu har många i min stampublik blivit vaccinerade. De är som kor på grönbete, säger Hannes Gerhard.

Nu går bion tillbaka till ordinarie schema, lite tidigare än väntat. Dessutom börjar fler nya filmer att släppas.

– Mellan december och april gick det knappt upp någonting. Det var någon enstaka film som samtidigt gick upp på stream. Men inför Oscarsgalan släpptes ”Nomad land” och ”En runda till”, den sista har jag nog visat 40 gånger, berättar Hannes Gerhard.

Men några 50 personer i salongen i Båstad blir det inte direkt. För att kunna hålla två meter mellan varje sällskap så får endast 40 personer plats i salongen.

Att öka antalet visningar och besökare innebär att Hannes Gerhards anställda får fler jobbtimmar, han har dessutom anställt ytterligare en person.

– Det betyder mycket ekonomiskt att komma igång och visa film för flera personer så att vi får snurr på verksamheten, säger Hannes Gerhard.

Från och med den 7 juni drar vaccinationsverksamheten igång i salongen. Då blir det vaccination på dagarna och filmvisning på kvällar och helger.