The Weeknd storvinnare på Billboard-gala

The Weeknd kammade hem tio priser under Billboard Music Awards som hölls i Los Angeles under natten.

Med sina totalt 19 Billboard-priser ligger han nu på femte plats av de som har flest – Drake har 29, Taylor Swift 25, Justin Bieber 21 och Garth Brooks 20, rapporterar Billboard

The Weekend utsågs bland annat till både bästa artist och bästa manliga artist liksom motsvarande katergorier i R&B-genren.

Bästa kvinnliga artist blev Taylor Swift och bästa grupp BTS.

Drake utsågs till decenniets artist och Pink belönades med specialpriset ”Icon Award”.