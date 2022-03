”Jag vädjar till alla hundar och människor i världen: Döda inte dem som törstar efter livet!”

Raul blev nu min närmaste vän. Livet verkade trots allt gå sin gilla gång. Jag försökte att inte störa honom i hans arbete, men vi hade alltid tid varje dag för en promenad längs stranden kring vår lilla silverblänkande sjö, där vi njöt av vackra soluppgångar och solnedgångar och sprang runt och hade det roligt tillsammans.

Men en olycksalig natt fick det hela ett abrupt slut. Ett plötsligt mullrande hördes. En inre röst sade mig, att något irreparabelt och fruktansvärt var på väg att hända.

Det var fortfarande ett par timmar innan gryningen, men vi var redan på fötter och började känna oss mer och mer oroliga. Hela dagen var jag i en dålig sinnesstämning och hade en ond föraning. Det kändes som att någon ny olycka stod på tröskeln och att det inte skulle gå att undvika den. Jag hade inte fel.

Dagen gick mot sitt slut när vi försiktigt låste dörren till vår lägenhet och satte oss i bilen. Vi tog bara med oss ​​en väska som inte var särskilt stor.

Jag brukar älska att sitta i baksätet när familjen åker till vår sommarstuga och jag trodde, att det var dit vi skulle åka även denna gång. Men när vägen aldrig ville ta slut förstod jag, att vi var på väg i någon helt annan riktning. Jag kunde inte sova på hela natten utan låg i Rauls knä och kunde inte förstå vad det var som hände, varför hela familjen var samlad och varför vi åkte så länge utan att stanna. Under loppet av ett dygn for vi igenom nästan hela Ukraina och tog till slut in på ett trevligt hotell i en mindre stad.

Man får visst inte ha med sig hundar på hotell, men jag blev insläppt och man lät mig rentav springa omkring i korridoren. Jag blev lugn. Vi var ju på resa och allt är säkert som det skall vara, tänkte jag.