Begreppet ”just in time” innebär numera något farofyllt och döljer en stor risk. Just in time blir ofta fel tid när det är dags att leverera. Den som behöver något rangeras in bland alla andra som vill ha, eller i kristider, sorteras bort när marknadens piska viner. De pengar som sparats på minskade lager är absolut ingen tröst i nuläget.