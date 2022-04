Bornholmsbon Helle guidar till gömda skatterna

Fakta

Den danska ön mitt i Östersjön ligger 40 kilometer söder om Skåne och 170 kilometer från Köpenhamn.



Yta: Knappt 600 kvadratkilometer.



Antal invånare: 40 000, varav de flesta bor i centralorten Rönne eller Nexö, Aakirkeby, Allinge-Sandvig och Hasle.



Högsta punkt: Rytterknægten, 180 meter över havet.



Ta dig dit: Färjan från Ystad till Rønne tar bara 1 timme och 20 minuter. Den avgår alltid minst 4 gånger per dag och upp till 13 gånger under högsäsong.

Bo på Bornholm: På semester-bornholm.se finns de flesta bra boenden på ön samlade. Allt från mysiga boutiquehotell till prisvärda hostels.



Erbjudanden: På semester-bornholm.se finns just nu också fina paketerbjudanden för olika typer av resor. Vad sägs om "Sol, strand och hav", "Romantisk spaweekend" eller "Havsutsikt, ölprovning och fiskbuffé".



På bornholm.info hittar du allt du behöver veta inför resan: Tips på utflyktsmål, bil- och cykeluthyrning, restauranger för alla smaker och mycket mer.