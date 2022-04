Under åren 1999–2003 såg den svensk-grekiska duon Antique till så att världen fick lära sig hur grekisk populärmusik mixad med nordisk danspop låter. Debuten ”Opa opa” blev en slagdänga på diskoteken och Antique fick också representera Grekland i Eurovision Song Contest 2001 då de blev trea med ”(I would) die for you”.