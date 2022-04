Priset på el och drivmedel visar politikernas totala misslyckande

Nå, om nu koldioxidutsläpp har en påverkan på jordens klimat finns säkert mer än ett sätt att komma till rätta med detta. Ett träd lär ta upp cirka 12 till 14 kilo koldioxid per år. Nyplantering av träd synes vara en logisk åtgärd. Detta tillsammans totalstopp för hänsynslös avverkning av stora skogsarealer i stora delar av världen. Överbefolkning i många länder ligger bakom denna skövling. Så kallade utvecklade länder behöver bidra med ekonomiskt bistånd och kärleksfull undervisning. Denna rörande familjeplanering och till detta knutna frågor.

Politiker hörs plädera för att man ska satsa på utveckling av små, modulära kärnreaktorer när väl beprövade sådana har funnits i 60 års tid. Detta tycks politikerna helt ha missat, vilket knappast förvånar.

Med nuvarande el- och bränslepriser framstår politikernas felsatsningar och misslyckande som totalt. Miljöpartiets agerande framstår som en fara för landet. Politiker, rätta till och sänk skatten kraftigt på el och sänk skatten på bensin och diesel med minst åtta kronor per liter!

Undertecknad körde nyligen under ett par dagar 130 mil med min Volvo V90 försedd med en dieselmotor med 175 hkr. En genomsnittlig förbrukning på 0,52 liter per mil kunde uppmätas. Också med tanke på de tekniska framsteg som gjorts beträffande avgasrening har, vilket måste beaktas, våra moderna fordon drivna med fossila bränslen blivit alltmer miljövänliga. Huruvida dessa fordon med för miljön viktiga tekniska framsteg överhuvudtaget påverkar klimatet måste politiker och experter ta under allvarligt övervägande. Förnuftet måste segra över klimathysterin.

Ronny Larsson