Så beröm polackerna och ungrarna som erbjuder hjälp till ukrainare som är i desperat behov av den. Det vore fantastiskt om européer visade samma medkänsla för syrier, afghaner och andra offer för krig som inte utkämpas i Europa. Men att de flesta inte gör det, ger ingen annan rätt att kalla östeuropéer för rasister eller vit makt-anhängare. Medkänsla är en sällsynt företeelse, tillräckligt ovanlig för att man bara ska vara tacksam när den visar sig.

SKRIBENTEN

Ian Buruma, författare vars senaste bok som utgavs 2020 heter The Churchill Complex: The Cure of Being Special, From Winston and FDR to Trump and Brexit.

