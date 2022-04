Back från Skellefteå på ingång i Rögle

Enligt vad HD-sporten erfar är Rögle nära att göra klart med en ny back inför nästa säsong: Michael Kapla. Det handlar om en 27-årig vänsterfattad back som spelat i Skellefteå under den gångna säsongen. Där har han bidragit med 19 poäng (1 mål och 18 assister) under sitt första år i SHL. I slutspelet snittade han dryga 19 minuters istid per match.