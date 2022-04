Helsingborgare fast för miljonstöld – glömde byta tröja

Åkeriet har omfattande säkerhetsåtgärder för att skydda sina bilar och de laster som finns på dem. Man måste logga in sig för att komma in på området, man måste ha ett särskilt förarkort för att kunna köra lastbilarna, en kod för att komma in i lokalen där nycklar till lastbilarna finns samt slutligen ett nummer att ringa för att öppna porten så att det går att köra ut från området.