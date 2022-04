”Inför en producentavgift på läsk.”

I Sverige kommer 4 procent av ungdomarnas energiintag från just sockersötad dryck. Högkonsumenter, ofta unga män, dricker nästan en liter läsk om dagen, enligt Livsmedelsverkets nationella matvaneundersökning Riksmaten ungdom.

Unga formas av vanor under uppväxten och maten i de miljöer de rör sig i. De påverkas av reklam de möter och köper det som marknaden erbjuder. Säg den 13-åring som till fullo förstår riskerna med att dricka mycket sockersötad läsk. Frågan är vad samhället kan göra för att främja hälsosamma levnadsvanor. Cancerfondsrapporten 2022 konstaterar att Sverige idag saknar ekonomiska styrmedel, som till exempel en producentavgift, för att främja hälsosamma matvanor.

Den politik som bedrivs idag är av rådgivande karaktär men forskning visar att höjd kunskap inte räcker för att förändra beteenden.

Cancerfonden och nu även Centerpartiet förespråkar en modell likt den som finns i Storbritannien. Där slipper producenterna avgiften om sockermängden minskas till under 5 gram per 100 ml läsk. På samma sätt blir nivån på avgiften högre om den ligger över 8 gram per 100 ml.

I Storbritannien kostar läsk i de flesta fall inte mer än tidigare och konsumtionen är densamma. Men sockerhalten är lägre. Bland annat har mängden socker i Fanta halverats och en halv liter Sprite innehåller nu 4,7 sockerbitar. Motsvarande mängd Sprite i Sverige innehåller 14. Det är en skillnad svår att försvara.