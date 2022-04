”De som söker vård måste få samma möjlighet att få svar på sina prover oavsett var de bor.”

Nu ska alla behandlingar som skjutits upp under pandemin tas igen. Mängder av uppskjutna diagnoser behöver också göras. De flesta besök i vården kräver någon form av provtagning och analys. Enligt Socialstyrelsen minskade andelen personer som diagnostiserades med cancer under det första pandemiåret 2020 jämfört med de tre tidigare åren. För Region Skåne handlar det om 4 procent färre, vilket motsvarar 384 personer som inte fått en cancerdiagnos.

Under 2021 mångdubblades arbetsbördan på labben i och med alla covid-19-analyser som behövdes göras. Personalen gick på knäna.

Det är dags att landets regioner tar sitt ansvar som arbetsgivare så laboratoriepersonal får drägliga villkor och de som söker vård får samma möjligheter att få svar på sina prover oavsett var i landet de bor.

Snart ska ansökan till universitet och högskola lämnas in och just nu funderar många blivande studenter på vilken utbildning som ger bäst framtidsutsikter. Kanske har några fått upp ögonen under coronapandemin för det jobb som görs på laboratorier och funderat på att välja det program som gör att man blir legitimerad biomedicinsk analytiker.

De får ett meningsfullt och spännande arbete som gör att de räddar liv och förhindrar onödigt lidande genom att se till att rätt behandlingar kan sättas in snabbt, att blodtransfusioner kan ske och akuta operationer blir möjliga.

Dessutom kan en biomedicinsk analytiker räkna med att få jobb. Hälso- och sjukvården skriker efter personal som kan bemanna regionernas laboratorier.

Men så som läget är idag ger utbildningen inte lön för mödan. Det arbete som personalen lägger ner i Region Skånes laboratorier innebär låga löner och mycket övertidsarbete. Med en ingångslön på runt 28 000 kronor per månad och en slutlön på under 38 000 kronor går kalkylen inte ihop.

Laboratorierna är bemannade dygnet runt alla dagar i veckan. Det behövs också politiska beslut som gör att de som arbetar kvällar, nätter och helger får skälig kompensation för obekväm arbetstid.

Ytterst få biomedicinska analytiker har idag en master- eller forskarutbildning. Gör det möjligt för medarbetarna att specialisera sig och erbjud tjänster som också ger mer pengar i plånboken.