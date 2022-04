Bornholms bästa kulturupplevelser – stor guide

Även textilkonstnärerna blir fler. Siden, ull och tyg är favoritmaterial, medan former och färger hela tiden skiftar. Glöm inte heller alla silver- och guldsmeder som ofta bjuder in till sin öppna utställningar och verkstäder, inte sällan i charmiga gamla byggnader.

Att hitta hantverk på Bornholm är ingen konst. Nästan alla konsthantverkare har egna gallerier eller ateljéer som man kan besöka. En smart startpunkt är Bornholms Center för Konsthantverk, som huserar i Grönbechs Gård, ett omgjort före detta packhus utanför Hasle strax norr om Rönne. Här visar konstföreningen ACAB – Arts&Crafts Association Bornholm – verk och presenterar sina 80-talet medlemmar. Hos Grönbechs kan man få inspiration att hitta just sin nya favoritkonstnär, vars konst man sedan kan förkovra sig mer i direkt på plats. Just i år visas också en stor jubileumsutställning från ACAB.

Nu i påskhelgen kan man även titta in till textildesignern Pernille Vestergaard i hennes butik och skrädderi Gevandt på Rådhusstraede i Rönne. Här skapar Pernille både textilhantverk, mode och design och just under långhelgen bjuds en påsk-pop up på besök av Kristoffer Schriver. Mannen bakom mikrobageriet Ruglig har snurrat nybakade kanel- och kardemummabullar hela natten som kan avnjutas i butiken eller ute i solen. Vägg-i-vägg har samtidigt grannkonstnären och keramikern Mie Mölgaard ställt fram sin andrasortering av hennes färgstarka kökskeramik som säljs under helgen.