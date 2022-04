Alkoholförsäljningen steg under förra året

Under perioden 2013–2019 har alkoholförsäljningen ökat, mätt i fasta priser, på både Systembolaget och restauranger, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det inträffade en liten dipp under den regniga och solfattiga sommaren 2017, men den var ingenting jämfört med tappet under första pandemiåret 2020. Då minskade försäljningen totalt med sex procent.