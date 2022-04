Därför är bilderna från Ukraina så närgångna

Diskussionen om spridandet av ögonvittnesmaterial och annat användargenererat innehåll intensifierades under arabiska våren för att nå sin höjdpunkt under Syrienkriget, då tillgången till städer som Aleppo skars av för professionella journalister.

– Journalister som är angelägna att skildra civila sätter sig därmed också i farozonen. Under första världskriget dödades två journalister, även om uppgifterna där är osäkra. Under andra världskriget var det 68 och under kriget i Irak mellan 2003 och 2011 var det drygt 200.

Bilden prydde alltså New York Times förstasida – men spreds också via Lynsey Addarios egen Instagram. Hon ser sociala medier som ett värdefullt tillskott för att nå personer som tidigare inte engagerat sig i den typen av stora, avgörande händelser som kriget i Ukraina utgör.

– Det har förändrat krigsrapporteringen mycket när så mycket information sprids på en gång. Inte bara av journalister, utan också av folk från byarna, människor som bor vid fronten. Man måste så klart vara vaksam på vem som är källan. Men jag tror verkligen att sociala medier har gjort publiken mycket större. Och när det finns platser där vi journalister inte har tillgång, som Mariupol, där är det viktigt om det så bara kommer ut enstaka bilder därifrån, säger hon.

Varje krig har bilder som blir ikoniska, som ”The terror of war” från Vietnamkriget, också känd som ”The napalm girl” av Nick Ut, eller bilderna inifrån Abu Ghraib-fängelset under kriget i Irak. Bolette Blaagaard forskar just nu på vad det är som gör att vissa bilder når den här statusen. Hennes studier utgår visserligen från Black Lives Matters-demonstrationerna under 2020 – foton som inte är tagna i krig – men hon har redan sett hur bilder från Ukraina har samma kvaliteter.

– Ikoniska bilder är ofta bilder som ansluter till en myt om vår egen kultur. Vilket också gör det intressant att studera vilka bilder som blir exkluderade från vår kultur, säger Bolette Blaagaard.

Ett exempel på en bild från Ukraina med ikoniska kvaliteter är den ukrainska journalisten Mstyslav Chernovs bild på en gravid kvinna, räddad från ett sjukhus i Mariupol. Det är en bild som talar direkt till en kristen kultur, där inte bara den aktuella kvinnans sårbarhet skildras, utan en hel mytologi aktiveras, med Jungfru Maria som det mest framträdande exemplet.