Helsingborgsbolaget har blivit Sveriges största glasmästerikoncern

Om det finns en ‘grand old man’ i glasmästeribranschen så heter han tveklöst Leif Ryd. Redan 1964 började han arbeta på familjeföretaget Ryds glasmästeri, som hade grundats av hans far i slutet på 1940-talet. Baserade i Sundsvall började bolaget tidigt att köpa upp konkurrenter för att växa i hela Sverige. Det är en strategi som bara fortsatt under decennierna och i dag är Ryds Glas Sveriges klart största glasmästerikoncern.