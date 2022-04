I euforin efter murens fall och Sovjetunionens upplösning glömde väst dessvärre 1900-talets dyrköpta erfarenheter. USA såg Nato som ett instrument för fortsatt inflytande i europeisk säkerhetspolitik under amerikansk dominans. Inledningsvis gav USA:s utrikesminister James Baker, president H W Bush, Västtysklands kansler Helmut Kohl och andra prominenta politiker utfästelser till den siste sovjetledaren Michail Gorbatjov att Nato inte skulle utvidgas ”en tum” åt öster. Men några regelrätta avtal upprättades inte. Frågan fortsatte att vara het i diskussionerna mellan president Bill Clinton och Rysslands Boris Jeltsin. Även om Jeltsin förklarade sig nöjd om Clinton väntade med att annonsera Natos östutvidgning till efter det ryska presidentvalet 1996, framgick det att han hade starka revanschistiska krafter att bemöta i den inhemska politiken.

De revanschistiska krafterna fick näring av den ryska ekonomins djupdykning under 1990-talet. Privatiseringen av den tidigare planekonomin skedde under kaotiska former då de som senare kom att kallas oligarker roffade åt sig. En rad ekonomer från väst agerade rådgivare och det dominerande receptet var den så kallade chockterapin, en tro på att ju större kaos som kunde åstadkommas, desto bättre skulle resultatet bli.

Väst var vid denna tid berusat av framgång. Den globala marknaden hade vunnit en permanent seger och ”historiens slut” blev ett begrepp som innebar att en evig demokratisk och fredlig världsordning skulle råda.

Om det tidigare 1900-talets erfarenheter inte sopats undan och om västliga politiker varit medvetna om revanschismens risker, hade det kanske inte krävts fem ryska krig (Tjetjenien, Georgien, Syrien, Krim-Donbas, och Ukraina) innan de vaknat.

SKRIBENTEN

Jonas Ljungberg, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.