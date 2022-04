Klok strategi hålla fast vid Sveriges säkerhetsdoktrin

Att trotsa en stormakt som Ryssland, även om det stundtals kunde vara svagt, var äventyrspolitik. Han insåg att ett litet land var tvungen att anpassa sig. Det är ju så säkerhetspolitik fungerar. Här finns inga värdegrunder och moral att luta sig emot. Det är militär och ekonomisk styrka som avgör vad som är rätt och fel i ett skärpt läge.

Karl XIV Johan kom att lägga grunden till Sveriges grand strategy, militär alliansfrihet under 200 år, även kallad Karl Johan- Per Albin-linjen. Med Bernadotte fick ansvarslös äventyrspolitik och önsketänkande ge vika för en ny realpolitik, skriver Tapani Suominen i antologin ”Sverige i freden”. Detta är en politik som borgerligheten slöt upp bakom under 1800-talet och större delen av 1900-talet. Borgarklassen ville som Anders Björnsson skriver på Alliansfritt Sverige hellre bygga landet än att strida i andra länder.