”Därför bör Socialdemokraterna ta ställning för ett svenskt medlemskap i Nato.”

Sveriges tvåhundraåriga alliansfrihet – som sammanfaller med två sekel av fred – har tjänat landet väl. Men ofta glöms att alla länder i Norden och Baltikum var alliansfria vid ingången till andra världskriget. Enbart Sverige – under Per Albin Hanssons ledning – lyckades undvika att dras in i kriget.

En annan viktig aspekt av alliansfriheten är den aktiva och självständiga roll som Sverige spelade internationellt under 1900-talet. Men ett medlemskap i Nato hindrar inte ett enskilt land från att ensamt bidra till fred och säkerhet. Här förtjänar Norge ett särskilt omnämnande.

2. Ett inträde i Nato destabiliserar Östersjöområdet. Ryssland har genom kriget mot Ukraina destabiliserat den europeiska säkerhetsordningen.

Ryssland har dessutom utryckt hot mot Sverige och Finland för att förhindra de båda ländernas inträde i Nato. Väljer Sverige ändå att ansöka om medlemskap är någon form av rysk reaktion att vänta. Men de riskerna måste ställas mot riskerna att stå utanför försvarsalliansen.

Ett tänkbart alternativ till ett Natomedlemskap är att Sverige istället eftersträvar en väpnad neutralitet. Men för att den ska vara trovärdig behöver försvarsanslagen höjas till en nivå betydligt högre än de två procent av BNP som är norm inom Nato.

Enligt Försvarsmakten går det att nå tvåprocentsnivån 2028. En högre ambition ligger alltså längre fram i tiden. Det är inte heller möjligt att bortse ifrån att en sådan kraftig höjning konkurrerar med andra viktiga offentliga utgifter.