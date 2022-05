Johnny Depps flin under rättegången är en feministisk mardröm

När anklagelserna blev allmänt kända för några år sedan förvandlades Depp till paria i Hollywood. Han förlorade sina roller i ”Fantastiska vidunder 3” och ”Pirates of the Caribbean 6”. Surrealistiskt nog har den snaskiga rättegången, som inleddes för tre veckor sedan, återupprättat hans popularitet.

Det är fullständigt makabert. Rättstvisten kretsar trots allt kring anklagelserna om att Depp misshandlade och förgrep sig sexuellt på Amber Heard under deras relation som pågick 2012–2016. Efter separationen spreds bilder på hennes skadade ansikte och inspelningar och sms där en vildsint Depp kallade sin dåvarande fru för hora och fitta.

Det är inget mindre än en feministisk mardröm. I korthet kan reaktionerna i sociala medier sammanfattas med att Johnny Depp inte kan vara en hustrumisshandlare eftersom han är snygg, rolig och skicklig på att desarmera frågor om sitt intensiva intag av droger och alkohol under förhållandet. Internet är nedlusat med hans ”greatest hits” från rättegången.

• I en ljudinspelning hörs hur Johnny Depp ropar till städaren att inte komma in i rummet: ”Nej, tack. Nej, tack. Det är sperma på kuddarna.” I vittnesbåset flinar Depp när han hör klippet.

Heard och Depp träffades under inspelningen av filmen ”The rum diary” (2011) och var gifta 2015–2016. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

När Johnny Depp porträtterades i tidskriften Rolling Stone 2018 noterade journalisten att Depps drogmarinerade äventyr var charmiga när han var i 20-årsåldern men knappast nu när skådisen passerat 50-strecket. Likt en bekymrad förälder konstaterade journalisten att Johnny Depps Peter Pan-utstrålning, som varit så framgångsrik i många filmer, är borta. Kvar finns en åldrande manspojke, vars karisma bara skymtar till glimtvis.

Det är ett faktum att Johnny Depp inte har imponerat rejält på filmduken sedan ”Donnie Brasco” 1997 och den kitschiga Hunter S Thompson-hyllningen ”Fear and loathing in Las Vegas” 1998. Ironiskt nog verkar hans skådespelartalang ha väckts till liv under rättegången där hans vittnesmål pågick i flera dagar.

Med emfas har han hävdat att Amber Heard misshandlade honom regelbundet, inte tvärtom. Han har redogjort för alla hennes slag, och hur hon slängde en flaska mot honom så att skärvorna skar av toppen på ett av hans fingrar.