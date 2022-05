Vänta dig ingen ränta på bankkontot

Storbankerna har just presenterat sina rapporter för första kvartalet i år, och där kan man läsa att Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken tillsammans dragit in över 25 miljarder kronor på det så kallade räntenettot, skillnaden mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan. Det har till stor del bidragit till att de fyra bankerna tillsammans har gjort vinster på nära 32 miljarder kronor under det första kvartalet i år.