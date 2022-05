Här är 5 böcker att hålla koll på

John Ajvide Lindqvist slår till med något för honom så ovanligt som en tunn roman, enligt honom själv rev han av den på fem veckor, och jag känner mig lite nykär. Han är så himla bra på att skapa världar som bara nästan känns igen – i det här fallet tv-konceptet som gett oss ’Keeping up with the Kardashians’ och ’Wahlgrens värld’ – och låta det spilla över i något annat, som karaktärerna inte har kontroll över. Det är faktiskt helt genialiskt.