”Kommer några vuxna dyka upp?

Det är dags att återuppfinna demokratin för en ny tid och en ny generation. Unga människors förtroende och inflytande behöver öka när det gäller beslut som är viktiga för samhället.

Knappt två av tio unga känner att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i sin kommun, enligt statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är en av flera aspekter av ungas inflytande som vi på Youth 2030 tillsammans med Helsingborgs stad arbetar för att förändra just nu. Att staden prioriterar detta arbete och jobbar med att skapa en förändring är något som vi ser som mycket positivt.

Det är först när vuxna erkänner att det är de som har all makt och är villiga att dela med sig av den som vi unga har chans att få inflytande på riktigt. Avgörande är att unga och vuxna möts i samma rum och pratar med varandra på lika villkor. Just det planerar vi att göra den 16 juni under Utopia Lab i samband med H22 City Expo. Då genomför vi det största mötet mellan unga och lokala beslutsfattare i Helsingborgs historia.