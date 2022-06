”Sverige behöver massintegration.”

Tittar man på det totala antalet anmälda brott per år fördubblades siffran mellan 1975 och 2021 i hela landet. Sätter man antalet brott i relation till att folkmängden har växt är ökningen under samma period 64 procent. Värst är den förortsrelaterade gängbrottsligheten, där 2022 är på väg att bli det blodigaste året i modern tid, sett till antalet dödsskjutningar.

Viktigt är också att ställa krav på aktivering för att få bidrag. Aktiveringskrav betyder att den som får bidrag också varje dag behöver delta i kompetenshöjande insatser, som att söka jobb, skriva CV, gå en utbildning eller göra praktik. Struntar man i det dras bidraget helt eller delvis in. Kommuner som har ställt den här typen av motkrav, till exempel Solna och Växjö, har sett imponerande resultat med långt lägre bidragsberoende.

2. Förändra brottsbekämpningen. Invandrare är överrepresenterade både som brottsoffer och gärningsmän.

Forskning, till exempel den italienska studien The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural Experiment av Francesco Drago, Roberto Galbiati och Pietro Vertova, visar att längre straff leder till lägre kriminalitet. Sverige behöver avskaffa ungdomsrabatten för alla brott, och begränsa mängdrabatten.

3. Förändra skolan. Svensk skola hör till de stökigaste i världen, enligt rapporten Arbetsmiljö och konkurrens i svenska skolor av Abiel Sebhatu, Erik Lakomaa och Karl Wennberg. Det drabbar alla elever, men framför allt barn till föräldrar utan längre utbildning och god ekonomi.

Skolforskaren Erik Lakomaa har räknat ut att om fem minuter av varje 40-minuterslektion går bort till annat än undervisning motsvarar det att en elev missar ett helt skolår under grundskolan. I många förortsskolor tar det mer än så att få igång undervisningen.

Många lärare och pedagoger har fostrats i Bo Hejlskovs metoder som går ut på att inte ingripa och avbryta ordningsstörare. En ny kunskapsskola som istället fokuserar på ordning och reda och katederundervisning, är vägen framåt för skolor i utsatta områden.