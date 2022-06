Centerpartiet vill behålla linje 523 - till viss del

I april meddelade Skånetrafiken och Båstads kommun att busslinje 523 som går mellan Torekov och Båstad via Rammsjö och Västra Karup ska dras in. Beslutet träder i kraft i december i år och väckte frustration hos boende längs sträckan. Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de önskar att införa så kallad anropstrafik på linje 523. Det innebär att vissa turer är bokningsbara.