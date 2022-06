I dagarna har helsingborgarna fått en ny mötesplats att söka sig till. På Drottninghög har DM, som står för Do More men också kan utläsas Drottninghög Market, öppnat för besökare.

Namnet - Do More - är inte valt av en slump. Grundtanken är att ge människor i närområdet utrymme att just göra mer av det de brinner för.

– Har man ett intresse eller en passion så har man en plats där man kan dra ihop något och träffas. Är man en småföretagare som vill testa sin idé men har inte råd att hyra en lokal på stan så kan man hyra här.

Med den röda tråden har verksamheten på DM några olika ben. Det finns ett kök som erbjuder sallader och wraps, men också cateringverksamhet och en foodtruck för evenemang. Efter Urban farming-modell odlas här sallader, grönsaker, kryddor och blommor för försäljning men också till det egna köket. Här finns också exempelvis textilverksamheten där man kan få klädesplagg omsydda eller lagade.

– Sedan har vi själva marknadsplatsen, det stora tältet på 800 kvadratmeter, där vi har en liten scen för fester och evenemang. Där har vi har också små försäljningsstånd man kan hyra, berättar Anna-Carin Alderin.