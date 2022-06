Nationalsången – så kan den också låta

Zlatan Ibrahimovic har gjort den mest uppmärksammade tolkningen av nationalsången i närtid. Det skedde 2014 när Volvo lanserade en reklamkampanj med världsstjärnan under parollen ”Made by Sweden”. Då var Zlatan proffs i Paris Saint-Germain och flögs under stort hemlighetsmakeri upp till norra Sverige för en vintrig reklamfilmsinspelning. Volvos kampanj fortsatte senare med insatser av alla från Robyn till Avicii. Det var dock Zlatan och ingen annan som fick förfrågan om att framföra nationalsången och hade självförtroende nog att tacka ja.