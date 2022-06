Under fyra dagar fylls Helsingborg av besökare, varav många bor i stadens skolor, men många också på hotell. Torsdagen den fjärde inleds turneringen med en parad som börjar vid Stadsbiblioteket, går genom city och avslutas i Slottsparken vid Kärnan där cupen invigs under festliga former.

De flesta lagen kommer från runtom i Sverige, men genom åren har också lag från framför allt Danmark, men även länder som Tyskland, USA, Spanien och Kenya deltagit, berättar Karl-Johan Hallenborg Olsson, klubbchef för fotbollsklubben Eskilsminne IF. Klubben är en av Skånes största ungdomsföreningar och har ända sedan 1968 arrangerat Eskilscupen, Sveriges största ungdomsturnering efter Gothia Cup.

Öresundskraft är sedan några år en av Eskilsminne IF:s och Eskilscupens partners. Öresundskraft är ett kommunalt bolag och har ett starkt samhällsengagemang där att försöka skapa en bättre och mer hållbar framtid för Helsingborgs ungdomar är en viktig del. Under pandemin var Öresundskraft ett stort stöd för Eskilsminne IF, berättar klubbchefen.

– På våren 2020 var de flesta ganska handfallna, man visste inte vart saker skulle ta vägen och det fanns få politiska beslut. Då var vi väldigt tacksamma över att Öresundskraft verkligen förstod vad Eskilsminne och cupen betyder för staden och hjälpte oss att ha ögonen framåt. De har dels hjälpt oss konkret, men även stöttat oss som en samtalspartner i den turbulenta tid som varit, med ställningstaganden som behövt göras under pandemin och uppbyggnaden av årets Eskilscupen.