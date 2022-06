Att skicka flyktingar till Rwanda luktar illa

Eller är det kanske precis det de gör? För är inte hela historien en illustration av ett ganska så vanligt tänkande i den rika världen: Vi skickar vårt elektronikskräp till Västafrika och Kina, vi skickar våra gamla fartyg till Indiens och Bangladeshs stränder där de styckas upp och plockas isär. I bästa fall blir våra farliga sopor råvaror för den lokala industrin, men en sak vet vi säkert: det sker på bekostnad av hälsa och liv för de människor som inte har några alternativ annat än att utföra det skitjobb som rika länder inte kan förmå sina egna medborgare till.

På samma sätt sker människo-exporten på bekostnad av dem som med risk för sina liv sökt sig till och lyckats ta sig in i Europa. Det är skamligt – men tyvärr alltså ett vanligt beteendemönster i den rika världen. Och då inte bara i Storbritannien: out of sight, out of mind.