Fattigpensionärer döms att leva sina liv på låg nivå

Pensionen har urholkats under lång tid och nått betänksamt låga nivåer för många. Begreppet fattigpensionär griper om sig och framkallar obehag – att man som pensionär ständigt ska behöva oroa sig för sina utgifter och sällan eller aldrig kunna unna sig något utöver det allra viktigaste. Hur många som är berörda vet jag inte, men det brukar sägas att det kan vara upp till 300 000 personer.

Pensionerna är låga för ett stort antal svenskar. Låg ersättning exempelvis på grund av låg lön eller deltidsarbete under den aktiva tiden. När väl pensionstiden infinner sig står det klart för många att det kommer bli svårt att få ihop ekonomin och tillvaron.

Dessa är alltså dömda att resten av sitt liv leva på låg nivå eller mycket låg nivå.

I samhällsdebatten vill vänstern höja pensionerna för en stor del av dessa. Det borgerliga blocket motsätter sig denna höjning. Det pågår en omfattande verksamhet kring att lägga ut dimridåer för att den generelle svensken inte ska få klart vad det handlar om.

Klurigt blir det när elpriserna ökar drastiskt. Exempelvis har de många som värmer sina boenden med el i olika former fått vidkännas en kraftig ökning av boendekostnaderna. Genast är de borgerliga partierna framme med krav att samhället ska rycka in och subventionera strömförbrukningen. Bensinpriset har också ökat drastiskt och då är de borgerliga partiernas förslag att samhället ska träda in och subventionera.

När ni läst detta blir det lite klurigt. Eller? Jämför den låga pensionen och ambitionerna att från socialdemokraterna att förbättra detta och de borgerligas motstånd mot pensionsjustering och deras agerande i el och i bensinsammanhang med krav på subventioner.

Allan Nilsson

Helsingborg