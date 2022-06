Emil Sandrå räddade poäng när Helsingborg Östra IF kryssade mot Gantofta

I halvtid ledde Gantofta matchen på bortaplan i division 6 Skåne västra herr i fotboll mot Helsingborg Östra IF med 1-0, efter mål av Eric Wahrburg. Men i andra halvlek jobbade sig Helsingborg Östra IF in i matchen, och kvitterade genom Emil Sandrå. Matchen slutade 1-1.