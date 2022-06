Jag känner mig överkörd av den socialdemokratiska partieliten

Det går snabbare, att göra Sverige till Natomedlem, än att förnya sitt pass -inför utlandsresan. Vart försvann den omtalade analysen om det säkerhetspolitiska läget? Vart tog debatten vägen? Den vända kappan hade tjänat ut sin roll efter 200 år, -enligt Socialdemokraternas ledarskikt, men det är just den fartblindheten, som irriterar mig mest.

Är borgerlighetens ryssfobi större än vänsterns eller beror det på att Natomedlemskap automatiskt innebär en nedtonad USA-kritik? Kommer glädjen från insikten, att man nu städar undan de sista resterna av Olof Palmes utrikespolitiska arv, ja då förstår jag varför de kommer att skratta ända ner till Turkiet, som duger som partner i Nato, men inte i EU!

Ryssland 2022 är å andra sidan inget socialistiskt experiment utan i högsta grad ett slags marknadsliberalt projekt med stora klassklyftor, auktoritärt styre och expansiv utrikespolitik mot Natos expansiva försvarspolitik.

Mot denna marknadsliberala skapelse söker vi nu skydd hos USA, men när jag läser Per T Olssons bok, ”Låt förnuftet råda”, så väcks dock en varningens röst. Obama framhöll, att USA måste prioritera sin egen omedelbara säkerhet i första hand och Trump verkade inte bry sig ett dugg om sina europeiska allierade. I oktober 2019 övergav han sina allierade i Syrien, de kurdiska styrkorna, trots att det var just kurderna som höll stånd mot terrorsekten IS i de markstrider som förekom.

Försvarsallianser är ju inte alltid någon garanti för fred. 1914-1918 rök exempelvis Trippelententen och Trippelalliansen ihop med för-ödande konsekvenser för Europas folk. Båda sidor såg sig som försvarsallianser med en kollektiv säkerhetspolitik som bas.