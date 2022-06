Klart: Det här blir kvar efter H22

H22-paviljongen

Vad: Den tillfälliga paviljongen blir kvar även efter H22. Här kan kan besökare ta del av utställningar men även kika på utsikten över Hamnbassängen och centrala Helsingborg.

Var: Kungstorget.

När: Varje dag 10-18 mellan 5 juli och 14 augusti.

Barnvänligt: Ja.

The Breath

Vad: Konstutställning i det fria. The Breath undersöker värdet av ett djupt andetag. Här kan man bland annat se Helsingborgsfotografens Olof Jarlbros ”The dirty business of gold” och ”In the sulfur cloud”, som dokumenterar arbetares vardag i förorenad luft, och konstnärens Cecilia Germains verk ”Aqualung”.

Var: Utställningen är belägen i parkområdet längs Kungsgatan bakom konserthuset.