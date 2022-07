”Alla Landskronas barn har inte ett bra liv”

Vi Moderater har stark tilltro till individens inneboende kraft och förmåga. Samtidigt värnar vi om de som behöver hjälp och stöd. Särskilt värnar vi om de som inte kan värna sig själv. Jag pratar om våra barn. Varje barns rätt till ett bra liv. Att få drömma om, forma och förverkliga sin framtid. Alla Landskronas barn har det inte så, fortfarande finns det barn som far illa genom våld och missbruk hemma. Som inte har vuxna förebilder, aldrig ser föräldrar gå till jobbet. Som under loven inte äter sig mätta, tvingas in i kriminalitet, gifts bort och inte får välja sitt umgänge.