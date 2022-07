Här kan du strömma film – gratis

Cineasterna är en filmtjänst för landets bibliotek. Just nu innehåller den 3000 filmer från 82 länder och 52 språk.

Vad krävs för att kunna titta på film?

Du behöver ha ett bibliotekskort, något som går att kvittera ut på biblioteken. Bibliotekskortet är gratis och det kostar inte något att titta på film på Cineasterna.

Men det finns en begränsning på hur många filmer som går att se under en given period. Så här står det på bibliotekens hemsida: ”Du kan se tre filmer per sju dagar. Begränsningen kan komma att förändras beroende på tjänstens popularitet”.

Här kan du läsa mer.