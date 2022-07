Naturtips som inte kostar en enda krona

När : Flera gånger vid olika tillfällen och platser runt Kullaberg. Liknande aktiviteter finns på andra Naturum i Skåne. Kolla in deras hemsidor för mer information.

Upptäck vad som gömmer sig under ytan med håv och vattenkikare, och se en bekant plats med nya ögon. Tillsammans med naturvägledare från Naturum på Kullaberg får du lära dig allt om livet vid strandkanten.

Våra pollinerande insekter har det tufft och behöver all hjälp de kan få. Varför inte bygga ett eget insektshotell och följa vem som flyttar in under sommaren. När honan har lagt sina ägg murar hon igen ingången till sitt rum.

Hur: Varje hotell ska ha minst sju rum. De kan vara gjorda av ihålliga bambupinnar eller kvistar som går att gröpa ihåliga. Håll dem ungefär 15 centimeter långa och låt inte pinnar bli till rör så äggen faller ut. Bunta sedan ihop pinnarna ordentligt och hitta en plats skyddats från vind och regn.