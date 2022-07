Filmmakare gripna i Iran

Regissören Mohamad Rasoulof vann Berlins filmfestivals högsta pris för filmen "There is no evil" 2020. Han dömdes kort därefter till ett års fängelse för tre gamla filmer som Irans myndigheter ansåg utgöra "propaganda mot systemet". Rasoulof förbjöds även från att göra fler filmer och från att resa utomlands.